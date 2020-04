Ako často by ste si mali kúpať svojho štvornohého miláčika

Neexistuje jedna univerzálna odpoveď avšak tu je niekoľko otázok, ktoré vám pomôžu určiť kedy by ste mali svojho psíka okúpať.

Je váš psík zablatený

Nie len od blata, ale aj špiny, piesku alebo čohokoľvek čo zanechá stopy po dome. Ak sa vás miláčik vyváľal v niečom špinavom, je čas ho vykúpať.

Má váš psík zdravú srsť

Ak má váš pes zdravú srsť a kožu okúpať ho raz za 4 týždne by malo stačiť (pokiaľ sa nezašpiní). Niektorí odborníci však tvrdia, že postačí aj raz za tri mesiace, či dokonca len keď je to nevyhnutné. Príliš časté kúpanie môže spôsobiť suchú kožu, podráždenie či iné trvalé problémy. Preto to netreba preháňať.

Má váš pes kožné problémy

U psov, ktorým už bola diagnostikovaná kožná choroba, budú pravdepodobne potrebné špeciálne postupy pri kúpaní. Alergie a dermatitída môžu spôsobiť nadmerné svrbenie, ktoré vysušuje pokožku a môže viesť k infekciám. Váš veterinár bude schopný tieto problémy diagnostikovať a predpísať špecifické procedúry kúpania vrátane frekvencie. Pravdepodobne budete potrebovať špeciálny šampón a kondicionér.

Páchne

Ak váš pes vydáva nepríjemný zápach, je čas na kúpeľ. Pretrvávajúci zápach alebo vracajúci sa zápach by však mohol byť znakom hlbšieho problému. Poraďte sa so svojím veterinárom.

Akú má váš pes srsť

Dĺžka, štruktúra a štýl srsti vášho psa je obrovským faktorom toho, ako často by ste mali psa kúpať. Každé plemeno vyžaduje inú starostlivosť. Vedeli ste napríklad, že dlhé vlasy fúzatej kólie sa musia pravidelne česať rôznymi druhmi hrebeňov; čínsky chocholatý pes bez srsti potrebuje týždenný kúpeľ; bostonský teriér vyžaduje iba občasné kúpanie, ale časté čistenie. Čo nás privádza k našej ďalšej otázke …

Ako často kartáčujete svojho psa

Zbavovanie sa spleti uzlov v dlhej srsti by sa malo diať oveľa častejšie ako kúpanie. Mnoho plemien ťaží z týždenných, ak nie denných, kartáčovacích sedení. Je to skvelý spôsob, ako sa zbaviť prachu, lístia a všetkého ostatného, čo váš kamarát mohol priniesť z vonku.

Sú labky vášho psa čisté

Možno, že váš pes nie je pokrytý bahnom, ale nemôže byť na škodu utrieť mu labky po tom čo ste boli vonku, najmä ak v zime prešli po posolených úsekoch, aj keď len pomocou bio utierky.

