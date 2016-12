Silvester v exotike: 3 cenovo dostupné destinácie, kde si nezabudnite zobrať plavky

Ohodnoť článok

Každoročná chata v horách, na ktorej sa všetci vaši známi opijú a vy sa samých seba pýtate, prečo to musí každý rok vyzerať rovnako, je čas na zmenu. Čo vravíte na Silvester v exotike? Skúste povedať tento rok nie každoročnej opíjačke z ktorej vám bude tam maximálne zle, zbaľte si kufor a vyrazte na last minute zimnú dovolenku do trópov. Každý z vašich kamarátov na tej chate by to tak chcel, tak prečo im neukázať, že to ide? Pozrite si naše tipy na zimnú dovolenku na Silvestra v exotike a vyberte si presne podľa toho, či máte radi pláže, pralesy alebo veľké mestá.

Tip redakcie: Recenzia: Fantastické zvery a ich výskyt nie sú až tak fantastické

Vyberte sa osláviť Silvestra na Kanárske ostrovy

Tak ako majú Američania svoju Floridu a Havaj, Európania majú Kanárske ostrovy. Žiaľ, v Európe je žalostne málo miest, kam sa môžete počas zimy vypariť a užívať si pravé horúčavy. Avšak, Kanárske ostrovy sa tomu približujú čo najlepšie. Aj keď tu nepadnú tridsiatky a teplota v decembri a januári sa tu pohybuje okolo 20 stupňov Celzius, stále to je lepšie ako zima na Slovensku. Na Kanárskych ostrovoch vás prekvapí najmä čierny, sopečný piesok na pláži a nádherné hory. Spiatočná letenka na Kanárske ostrovy vás z Viedne bude stáť od 150 až do 300 € (v závislosti od toho, kedy si ju kúpite) a let trvá zhruba päť hodín.

Chcete pravú horúčavu? V tom prípade máme pre vás africké Maroko

Ak plánujete Silvester v exotike, Maroko je asi tá najlepšia voľba. Populárny Marrákeš a obrovské námestie Jeema el fna vo vás určite prebudia exotického ducha. V Marrákeši môžu teploty v decembri a januári vystúpiť aj nad 30 stupňov, no obvykle sa držia okolo dvadsiatky. Zaujímavosťou je, že v Maroku sa nachádza najväčšie lyžiarske stredisko na celom Africkom kontinente a to konkrétne v pohorí Atlasu. Ak vás teda omrzí teplo, čo si nemyslíme, môžete si aj zalyžovať. Maroko je rozmanitá krajina a na svojej návšteve určite nevynechajte mestá ako spomínaný Marrákeš, Casablancu, Rabat či severne položené mestá.

Do Maroka sa dostanete z Viedne podobne ako na Kanárske ostrovy za 150 – 300 €. Let trvá do päť hodín.

Silvester v Izraeli už aj z Bratislavy

Ak neviete čo od dobroty, určite zamierte do Izraela. Letenky sa dajú kúpiť už aj z Bratislavy a let trvá zhruba štyri hodiny. Zo Slovenska môžete teda odletieť do mesta Eilat, kde sú v januári poriadne horúčavy. Z Eilatu si taktiež môžete spraviť výlet do Egypta, alebo cestovať po Izraeli. Môžete su vyskúšať skydiving a pozerať sa z oblakov na 3 štáty naraz, stráviť noc v púšti, okúpať sa v Červenom alebo Mŕtvom mori či šnorchlovať s delfínmi.

Inšpirovali sme vás? Podeľte sa s nami do komentára, ktorú destináciu by ste si vybrali pre váš Silvester v exotike.