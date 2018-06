Dizajnér Stefano Gabbana pobúril fanúšikov Seleny Gomez po tom čo ju nazval škaredou

Fanúšikovia označili komentár módneho návrhára za nechutný. Stefano Gabbana vyvolal búrlivú diskusiu po tom, ako v komentári na Instagrame nazval Selenu Gomez škaredou.

Frontan Dolce & Gabbana napísal komentár v taliančine k fotografii na červenom koberci, ktorú uverejnil celebritný fashion blog The Catwalk Italia.

Titulok k fotografii vyzýval fanúšikov aby si vybrali, na ktorej fotke Selena podľa nich vyzerá najlepšie. Gabbana však naň odpovedal “è proprio brutta!!!”, v preklade ,,ona je naozaj škaredá“.

Taliansky dizajnér odpovedal aj na komentár iného užívateľa, ktorý povedal, že Selena vyzerá ako pes Pomeranian. Na komentár odpovedal „hahahahahaha is true hahahaha” (hahahahahaha je to pravda hahahaha)

Gabbanove komentáre vyvolali reakcie verných fanúšikov speváčky, ktorí označili jeho správanie za neúctivé a online šikanu.

Speváčka Julia Michaels Selenu taktiež podporila, keď na Twitteri uverejnila príspevok: ,,Selena Gomez, len ti chcem povedať, že si jedna z najkrajších žien, vnútri aj zvonka. Vždy ťa budem ľúbiť.“

@selenagomez just here to tell you that you are one of the most beautiful women I know, inside and out. I love you always.

— Julia Michaels (@juliamichaels) June 13, 2018