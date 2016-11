FOTO: Tina a Separ navždy spolu

Svojim rodicom vdacim za zivot, bez nich by som tu nebola. Ale tento muz mi pomohol na mojej ceste sebapoznavania najviac na svete. Vdaka nemu som dokazala odomknut moje talenty, moj potencial, pochopila som, co znamena sebalaska a aka je dolezita, odkryva moju zensku stranku. Je to najdolezitejsi clovek v mojom zivote. Spolu tvorime celok, pre ktory su najdolezitejsi Anicka a Leo. Tento muz dnes vstupil do stvrtej dekady svojho zivota a ja dakujem,ze to zaziva so mnou. Je uplne nepodstatne, co bude, ci nebude zajtra. Milujem ta a dakujem ti. A aj ked nie som hyperidealna zena, dame to 😘 vsetko najlepsie, Mo❤️ (ano, mam tam najlepsieho repera a basnika na svete..a neni to Tupac 😜) #SomPrilisSlobodnaNaToAbySomBolaPochopena #Nastastie

