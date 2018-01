Fotka Amy Winehouse z úplne posledného koncertu pred smrťou

Amy Jade Winehouse (* 14. september 1983, Londýn, Anglicko – † 23. júl 2011) bola anglická jazzová, soulová a R&B speváčka. Jej debutový album Frank, ktorý vyšiel v roku 2003 sa stal veľmi populárnym. Pomohla tomu hlavne pilotná pieseň „Stronger than Me“. Celosvetového úspechu sa ale dočkala až s druhým albumom Back to Black, ktorý vyšiel v roku 2006 a pochádza z neho úspešná pieseň „Rehab“.

Amy sa nepreslávila len vďaka talentu a neustálym škandálom, typickým pre ňu bol aj výstredný make-up a účesy.

Trpela viacerými chorobami. Okrem závislosti na drogách a alkohole to boli aj depresie či anorexia a bulímia.

Vo svojich 27 rokoch sa Amy stala členom Klubu 27, tak označujú fanúšikovia umelcov, , ktorí zomreli vo veku 27 rokov. Podľa oficiálnych vyšetrovaní zomrela na otravu alkoholom.

Fotka Amy z jej úplne posledného vystúpenia v Belehrade, ktorý bol označený za najhorší koncert aký sa kedy v meste konal. Dokonca aj srbský minister obrany, Dragan Sutanovac ho nazval veľkým sklamaním.

Amy Winehouse at her last concert ever in Belgrade, Serbia, 2011. pic.twitter.com/Ux4T5hcOgS

— ClassicPics (@History_Pics) August 27, 2017