6 tipov ako žiť život bez odpadkov

Premýšľali ste niekedy nad tým, koľko odpadu v priebehu roka vyprodukujete? Podľa najnovších štatistík vyprodukuje priemerný Slovák zhruba 475 kilogramov odpadu ročne. Znie to desivo? Stačí sa pozrieť okolo seba. Takmer všetky potraviny, kozmetika a čistiace prostriedky, ktoré každodenne používame, sú zabalené v obaloch – žiaľ, poväčšine v tých plastových. Práve preto sa čoraz viac ľudí vydáva na ekologickú cestu života (takmer) bez odpadkov. Takýto životný štýl vyžaduje, aby ste sa snažili žiť čo najviac minimalisticky a nevytvárali žiaden zbytočný odpad. Ak si myslíte, že je to nemožné, mýlite sa. Hoci sa spočiatku budete musieť zriecť zaužívaných a na prvý pohľad pohodlných zvykov, neskôr si však uvedomíte, že mnohé veci v živote naozaj nepotrebujete. Poradíme vám, ako na to.

Nakupujte bez obalov

Uvedomujete si, že v prípade produktov, ktoré sú zabalené v obaloch, platíte aj za obal a reklamu? Vyhnite sa zbytočnému odpadu, potešte peňaženku a nakupujte tie produkty, ktoré nie sú zabalené. Namiesto kúpy vajíčok či mlieka zo supermarketu navštívte farmárske trhy. Za drogériou sa vyberte do obchodíkov, v ktorých si ju môžete načapovať do vlastných nádob.

Používajte vlastné tašky a obaly

Aj keď niektoré obchodné reťazce už predaj igelitových tašiek zakázali, tento stav nie je v našej krajine stále ideálny. Pritom je to také jednoduché. Na nákup vám postačí plátenná taška a na ovocie, zeleninu či pečivo zasa menšie látkové vrecúška, ktoré môžete používať znova a znova.

Oblečte sa v second-hande

V dnešnej dobe konzumu máme neustálu potrebu nahromaďovať nové a nové veci. Platí to obzvlášť v prípade oblečenia. Veľké módne domy a obchodné reťazce v nás vzbudzujú mylný dojem, že ak chceme byť „in“, potrebujeme neustále obmieňať svoj šatník. Ruku na srdce – koľko máte v skrini vecí, ktoré v skutočnosti nenosíte a nepotrebujete? Skúste si zohnať radšej menej kvalitnejších a nadčasových kúskov, ktoré po pár praniach neskončia v koši. Presne také nájdete aj v niektorých second-handoch. Ušetríte tak množstvo peňazí a pomôžete aj životného prostrediu.

Vyrobte si vlastné čistiace prostriedky a kozmetiku

Dajte zbohom chémii zabalenej do plastových obalov. Čistiace prostriedky, hygienické potreby a kozmetiku si hravo vyrobíte aj sami v pohodlí domova. Na internete nájdete množstvo návodov, ktoré vám s ich pomôžu. Vyrobiť si vlastnú zubnú pastu z kokosového oleja a sódy bikarbóny nie je naozaj žiadna veda. Na home-made čistiaci prostriedok si zasa vystačíte iba s vodou a trochou octu.

Kompostujte

Aj organický odpad dokážete rozumne a ekologicky využiť. Nechajte ho jednoducho rozložiť a kompost neskôr využite ako hnojivo.

Zbavte sa všetkého nepotrebného a recyklujte

Žite minimalisticky. To, čo k životu nepotrebujete, nekupujte. Uprednostňujte tie veci, ktoré môžete využiť opakovane. Kupujte výlučne recyklovateľné produkty. Ak predsa len vyprodukujete nejaký odpad, nezabudnite ho vytriediť. A v neposlednom rade myslite na to, že takto pomáhate nielen našej planéte, ale aj sebe. Dobrý pocit vás rozhodne neminie.

