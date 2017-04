Toto sú ceny potravín v Austrálii. Je tam pekne draho

Ohodnoť článok

Austrália, po Japonsku, USA či Izraeli, patrí medzi najdrahšie krajiny sveta. Ceny potravín v Austrálii sú pekne vysoké a neporovnateľné s tými našimi. Spravili sme pre vás prieskum v Sydney a vyfotili základné potraviny spolu s ich cenami. Aj keď je v Austrálii draho, platy sú tam taktiež neporovnateľne vyššie. Pozrite si, za čo zaplatíte koľko. Ak sa chystáte na dovolenku do Austrálie, nezabudnite si spraviť väčší rozpočet na potraviny, ale aj ubytovanie a dopravu. Austrália už nie je pekných pár rokov tak lacná, ako zvykla byť.

Ceny potravín v Austrálii sú neporovnateľne vyššie než v ostatných krajinách

Ťažko povedať, či môžeme takýto rozdiel porovnávať, no Austrália, spolu s USA, Japonskom a Izraelom, patrí medzi najdrahšie krajiny na svete. Ľudia sa tu zle nemajú, o čom hovorí aj rastúce percento obéznych ľudí na kontinente protinožcov. Štatistiky tvrdia, že už nie Američania, ale práve Austrálčania sú aktuálne najtučnejším národom na svete. Niečo na tom určite bude. Stačí, keď sa prejdete po uliciach Sydney a rozhliadnete sa. Pozrite si fotografie základných potravín spolu s cenovkou. Zaplatili by ste toľko za jedlo u nás? Rozhodne nie. Avšak, Austrália si to môže dovoliť.

Päť austrálskych dolárov (3,52 €) za kilo banánov je už dobrá cena, nedávno stálo kilo banánov až osem dolárov (5,63 €). Podobne „zle“ je na tom aj cibuľa. Za červenú zaplatíte štyri austrálske doláre (2,81 €) za kilogram a za bielu o dolár menej. Ak ste však fanúšikom napríklad šalátových listov, zaplatíte za ne rovnako ako za kilo bielej cibule. Upozorňujeme, že toto nie sú turistické ceny, ale obyčajné ceny v potravinových reťazcoch pre miestnych obyvateľov. Tu je prehľad cien pre turistov:

večera v reštaurácii od 40 dolárov na osobu

štyri plechovky lacnejšieho piva z obchodu za 20 dolárov

dva litre minerálky za 4 doláre

minimálne cestovné v MHD v Sydney stojí od 2,50 dolára

jednosmerná cesta z letiska v Sydney stojí 17 dolárov

za noc v hosteli v centre Sydney zaplatíte od 20 dolárov a viac

Austrália nie je lacná krajina. Za všetko tu zaplatíte minimálne raz toľko, ako by ste zaplatili doma na Slovensku alebo v iných destináciách. Avšak, nestojí to za to? Táto obrovská krajina na opačnej strane planéty má však za svoje ceny aj čo ponúknuť a nudiť sa tu rozhodne nebudete.