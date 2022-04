Od rezancov k technike. Zaujímavá história spoločnosti Samsung, ktorá vás prekvapí

Asi len málokto by v roku 1938 predpovedal novozaloženej spoločnosti Samsung so štyridsiatimi zamestnancami, ktorá sa zaoberala obchodom s ryžou, morskými plodmi a rezancami, globálny úspech. Nie žeby so spomenutými komoditami nebolo možné dosiahnuť takýto míľnik, no osud a vynikajúce manažérske rozhodnutia zakladateľa Lee Byung–Chula a jeho zamestnancov nakoniec doviedli spoločnosť do úplne iných sfér.



Zdroj: pexels.com

Od rezancov k technike

Názov značky je však v súčasnosti najčastejšie spájaný s elektrotechnikou, v poslednom desaťročí predovšetkým s mobilnými telefónmi a ich doplnkami, ako sú napríklad puzdrá na mobily Samsung, slúchadlá, inteligentné hodinky triedy Galaxy Watch a náramky.



Ďalším výrazným segmentom značky sú čierna a biela technika, pričom Samsung pokrýva špičkovými zariadeniami takmer celý trh. Môže sa tak ľahko stať, že u zarytého fanúšika tejto značky nájdete zariadený celý byt od chladničky, vysávača, cez televíziu až po inteligentné žiarovky či batérie.

Dcérske spoločnosti, o ktorých vie málokto

Len malé percento ľudí registruje ostatné prínosy a významné odvetvia tohto obrovského konglomerátu. Samsung Group má totižto pod svojimi krídlami takmer 80 dcérskych spoločností s niečo cez 260 tisíc zamestnancami po celom svete. Samozrejme, dominantou aj naďalej ostáva Samsung Electronics, avšak v talóne má svetových hráčov aj na poli lodnej výroby, strojárstva či ťažkého priemyslu.



Takisto zastrešuje poisťovníctvo a biofarmaceutickú divíziu. Jedným z najväčších úspechov stavebnej divízie Samsung Engineering & Construction bola výstavba najvyššieho mrakodrapu sveta Burj Khalifa v Dubaji, ktorý meria 828 metrov.



Zdroj: pexels.com

Kedy sa to všetko zmenilo?

Nebyť vojny, možno by to celé dopadlo úplne inak. Po vojne v Kórei bola firma zdecimovaná a musela od obchodu s potravinami upustiť. Aj tu sa však ukázala šikovnosť jej vedúcich predstaviteľov, ktorí umne presedlali a diverzifikovali svoje portfólio na dva odlišné trhy. Jednu oblasť tvoril obchod s textíliami a druhú investície do infraštruktúry a industrializácie. Po vojne bola totižto veľká časť krajiny zničená a dopyt po obydliach začal stúpať raketovou rýchlosťou.



V 60. až 70. rokoch rozšíril Samsung svoje odvetvia aj o elektronické divízie a pomaly sa prepracoval na svetoznámeho giganta v tomto odvetví. Prvé čiernobiele televízory, mikrovlnné rúry a iné domáce spotrebiče uzreli svetlo sveta koncom 60. rokov v rámci spolupráce so spoločnosťou Sanyo, no skutočný boom zažila spoločnosť až v 80. rokoch. Vtedy priniesla na trh svoje prvé počítače. Globalizácia zabezpečila rýchlu expanziu nielen v Ázii, ale aj v Európe a v USA.



Zdroj: pexels.com

Prvenstvá na poli mobilných telefónov

Samsung sa môže pýšiť viacerými prvenstvami, a to predovšetkým vo sfére mobilných telefónov. V roku 1996 predstavil prvý mobilný telefón s podporou CDMA, o tri roky na to, v roku 1999, priniesol na trh hodinky a mobil v jednom, čo síce možno označiť za prelomové, no veľkému úspechu sa tomuto zariadeniu nedostalo. Z dielne Samsung vyšiel aj najpredávanejší mobilný telefón všetkých čias – model E1100 z roku 2009, ako aj najpredávanejší smartfón Galaxy S4 s viac ako 80 miliónmi predaných kusov.