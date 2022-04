Zaujímavosti o kasínach, ktoré ste netušili

Autor fotky: Javon Swaby na Pexels

Hlavný mestom hazardu nie je Las Vegas, ale čínske Macao. Na čínskej pevnine sú kasína zakázané, a tak Macao produkuje päťnásobný obrat ako Vegas, ktoré ostatne, žije z hotelov a výletov. I v samotnej Amerike majú Indiánske kasína väčší obrat ako tie v nevadskej púšti (a za svoje právo na nezávislosť na federálnych zákonoch museli bojovať desaťročia). Nevada za svoje príjmy z hazardu bojuje aj tak, že zakázala federálnu lotériu na svojom území, tiket si tu skrátka nekúpite.

V niektorých štátoch môžete sami na seba uvaliť celoživotný zákaz hrania hazardu. Je to dobré pre ľudí so slabou vôľou, ktorí vedia, žeby v slabej chvíľke mohli podľahnúť. Problémy s hraním spôsobili obrovské potiaže napríklad Nikolovi Teslovi alebo Michaelovi Jordanovi.

Závislosť na gamblingu nie je sranda a keď v Amerike závisláci začali močiť na koberce pod automatmi, istá firma hneď začala ponúkať plienky pre “vášnivých hráčov”, ktorým sa nechce odskočiť si. No nesmejte sa, takto vznikol napríklad sendvič – v roku 1765 sa grófovi zo Sandwitchu nechcelo odchádzať od stola, tak doslova vymyslel obložený chlieb, ktorý sa dal jesť pri hraní.

Prvé kasíno v Las Vegas sa volalo Northern Club a prevádzkovala ho počestná dáma a matka, ktorá v novinách často preberala pomoc slabším. Pravda, jej manžel s podnikom nechcel mať nič spoločné. Mafiáni, robotníci z priehrady a vojaci zo základne prišli až oveľa neskôr. A ešte jeden historický fakt: prvú atómovú bombu, ako dobre vieme, vyvíjali len 65 kilometrov od Las Vegas… a jej vývoj pomáhali financovať aj kasína.

V Amerike sa už takmer nikde nedá fajčiť vnútri verejného priestoru… jedinou výnimkou sú kasína, pretože vedecky dokázali, že keď sa vnútri môže fajčiť, k hráčom netreba tak často volať sanitku.

Kasína v Las Vegas boli až do päťdesiatych rokoch striktne rasistické miesta – mohli v nich hrať len bieli. Ak na scéne účinkovala čierna speváčka, tak po nej spálili uteráky a postelné povlečenie… V roku 1955 otvoril americký Moulin Rogue a ten bol už pre všetkých. Na štyri mesiace. Bieli majitelia kasín mali s farebnými návštevníkmi stále problém.

Keď spočítate všetky čísla na štandarnej rulete, dostanete číslo 666. Preto sa ruleta nazýva aj Diablovo koleso. Mimochodom, vynašli ju vo Francúzsku a európska verzia je ľahšia ako americká… a americkí krupiéri po skončení hry musia ukázať prádzne ruky na kameru, aby bolo jasné, že nekradnú žetóny.

Najmenšie kasíno na svete sa nachádzalo istý čas v Londýne – v klasickom čiernom taxíku, tzv. Cabe. Ako promo akciu ho prevádzkovalo jedno kamenné kasíno. V aute sa nachádzal zelený stôl, minibar, krupiér alebo obrazovka so športom. Zákazník mal na výber – taxi ho odviezol na akúkoľvek adresu (ak dotyčný prispel na charitu) alebo ho zadarmo hodil do materského kasína.

Prvý hrací automat zostrojil v roku 1985 automechanik Charles Fey v San Franciscu – aby si zákazníci mali ako skrátiť dlhú chvíľu v dielni, kým im opravoval auto. A prečo sú na výherných automatoch tak často hry s ovocím? Pretože pred hazardnými automatmi existovali automaty vydávajúce ovocné žuvačky. Inak, hrať na automate sa dokážu naučiť aj opice (a niektorým sa vraj celkom darí).

Veľa štátov výrazne obmedzuje hranie. Napríklad v Japonsku je hazard trestným činom a okrem stávkovania na kone či motoršport (a ešte pár podivných automatov) je všetko zakázané. Nedávno však japonská vláda udelila tri výnimočné licencie na kasína v medzinárodných rezortoch. Zákaz hrania majú prekvapujúco aj občania Monaka – bez výnimky a to už skoro dve storočia. Na druhú stranu – v miništáte nikto neplatí dane, všetky príjmy jednoducho pochádzajú od cudzincov. Na Slovensku sa môže hrať len v registrovaných legálnych kasínach v zozname na oficialnekasina.sk.

Zakladateľ FedExu Frederick Smith sa v roku 1973 už tri roky pokúšal o podnikanie v doručovaní so starými lietadlami…a v pokladnici mu ostalo len 500 dolárov – žiadna banka mu nechcela požičať. Zobral onu päťstovku a poďho do Las Vegas… kde v Black Jacku vyhral 27 tisíc dolárov, čo mu umožnilo prežiť chvíľku a o tri roky sa FedEx dostal do výrazného zisku.

Vo väznici v Carson City v Nevade mali väzni 35 rokov k dispozícii klasické kasíno, kde mohli hrať poker, blackjack a iné klasické hry. Dobré časy im skončili, keď prišiel nový riaditeľ z Kalifornie a hazard vo väzení zatrhol.