Nemíňajte zbytočne veľa! Poradíme, ako nakupovať viac za menej

Nakupovanie patrí k nášmu každodennému životu. Potrebujeme si kúpiť jedlo, lístok na autobus, kus oblečenia, ktorý nám chýba v šatníku, alebo náčinie do kuchyne, pretože sme sa rozhodli vyskúšať nový recept. Vždy sa niečo nájde.

Ak je kúpa unáhlená, nepremyslená a rýchla, tak sa môže stať, že minieme na nepodstatnú vec príliš veľa peňazí. Samozrejme, niekedy radšej siahneme po kvalitnejších veciach, ktoré sú drahšie a dlhšie nám vydržia. No sú aj kategórie vecí, pri ktorých sa veľké peniaze neoplatí investovať a v rovnakej kvalite nájdete aj lacnejšie varianty.

Na to, aby ste pri nákupoch ušetrili by ste sa mali naučiť správne nakupovať. Sledovať zľavy, vyberať tie správne značky, nakupovať v kvalitných obchodoch, ktoré vás ale nebudú stáť celú výplatu. Tieto zručnosti vás nenaučia v žiadnej škole, ale musíte sa to časom naučiť sami, ak teda chcete pri nákupe ušetriť peniaze.

Za zmienku stojí obchod, kde je záruka kvalitného sortimentu a rýchleho dodania. Ak využijete zľavový kupón, ešte aj ušetríte. V tomto článku máme pre vás hneď niekoľko tipov na to, ako by ste mali nakupovať, aké sú tie triky na šetrenie a ako by ste sa mali na nakupovanie pripraviť. Vo výsledku ušetríte alebo rovno nakúpite viac za menej peňazí.

Sledujte výpredaje a nakupujte podľa zoznamu

Mnohí výpredaje využívajú a nakupujú len potraviny, oblečenie a ostatné veci v akcii. No sú aj takí nakupujúci, ktorí neberú na takéto veci ohľad, avšak v tom prípade sa rozhodnutia môžu odraziť na vysokých mesačných nákladoch. Aby ste pri nákupoch ušetrili, mali by ste sa vedieť orientovať vo výpredajoch. Ako to ale urobiť správne, aby vám to nezabralo veľa času, no zároveň bolo efektívne?

Ako prvé si skúste pripraviť zoznam toho, čo vám doma chýba. Či už si prekontrolujete chladničku, špajzu alebo skriňu s oblečením. Potom si spíšte celý nákupný zoznam. Okrem nákupu základných potravín je dobré naplánovať si aj to, čo budete počas týždňa, prípadne dlhšieho času variť. Napríklad, pri oblečení by ste mali zvážiť svoj vkus a aj to, či máte v šatníku všetky základné kúsky, ktoré sú ľahko kombinovateľné.

Teraz už nasleduje tá chvíľa, kedy si zoberiete do ruky zoznam a produkty porovnáte v obchodoch, ktoré majú tieto veci v akcii. Väčšina obchodov, nech sú to potraviny alebo obchody s oblečením, majú e-shop alebo online katalóg. Nemusíte ísť priamo do obchodu predtým, než máte celý nákup naplánovaný.

Nákupy z druhej ruky

Pri kúpe nábytku, napríklad keď kupujete kancelárske stoly, sedačky alebo skrine na oblečenie, dokážete veľa peňazí ušetriť na nákupe z druhej ruky. Ak poznáte správne stránky a viete, kde máte hľadať, určite dokážete nájsť kusy nábytku, ktoré budú ako nové. Predsa len sa stáva, že si niekto objedná nábytok cez internet a v realite mu potom už do interiéru nesedí. Následne namiesto vrátenia späť do obchodu ho predá cez internet.

Veľmi nápomocné sú aj skupiny na sociálnych sieťach, ktoré sú špecializované napríklad podľa značky, v ktorej produkty preferujete, podľa cenovej kategórie, podľa typu produktu alebo aj podľa lokality, aby ste si po tovar nemuseli chodiť ďaleko. Opäť, treba len hľadať a analyzovať, pretože potom sa viete dostať k pekným veciam a ušetriť peniaze.

Obchody v zahraničí

Keď hľadáte nejakú špecifickú vec, ktorá je možno vo vyššej cenovej kategórii, niekedy sa oplatí kvôli tomu vycestovať do zahraničia. Samozrejme, nie ďaleko, ale len k našim susedom. Lacnejšie produkty nájdete napríklad v Poľsku. V tomto prípade sa to oplatí hlavne pri oblečení, nábytku a iných drahších veciach.

Čo sa týka napríklad značkového oblečenia, za ktoré niektorí z nás platia aj stovky eur, niekedy je lepšie vycestovať do Rakúska. V lokálnych outletoch bývajú tieto kúsky zlacnené o 20, 30 aj 40%, takže sa vám v podstate peniaze za cestu vrátia. Je len na vás, pre ktorú lokalitu sa rozhodnete a ktorá bude pre vás ekonomicky najvýhodnejšia.

Využívajte kupóny

Letákové ponuky rôznych reťazcov a ich prípadne kupóny so zľavami určite predstavovať netreba. Vedeli ste, že ich nájdete tiež v online podobe? Konkrétne na portáloch, ktoré sa špecializujú práve na databázu zľavových kupónov na rôzne e-shopy.

Tisíce kupónov a najlepšie zľavy nájdete na rôznych portáloch. Tieto kupóny sú veľmi dobrými pomocníkmi na šetrenie pri nákupoch. V online podobe vo forme zľavového kódu či tipu na akciu alebo výpredaj sú určené pre nakupovanie v internetových obchodoch.

Vernostné programy

Práve vernostné programy boli vytvorené na to, aby pravidelní zákazníci mali v obchode výhody a mohli za nákupy ušetriť. Väčšinou to funguje tak, že vám vystavia zákaznícku kartu na vaše meno. Túto kartu potom používate pri každom nákupe, zbierate si na ňu body, ktoré sa potom zmenia na výhody.

Výhody môžete čerpať pravidelne, prípadne si môžete body ušetriť a uplatniť si ich v jednej veľkej zľave alebo vo vrátených peniazoch za nákup. Nemusíte sa báť, že by vás tieto programy niečo stáli alebo by boli v niečom nevýhodné. Jediná ich nevýhoda je, že ak máte viacero obľúbených obchodov, tak máte plnú peňaženku kartičiek. Aj to sa však dá v dnešnej dobe vyriešiť a všetky kartičky si môžete previesť do elektronickej podoby – zadáte číslo do elektronickej peňaženky a uložíte si ich do telefónu.

Vďaka našim tipom, môžete ušetriť aj desiatky eur a vďaka tomu nakúpiť viac za menej. Tak čo, idete do toho?