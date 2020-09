Komédie NIGHTLIFE a 100% VLK prídu do kín už koncom októbra

už koncom Októbra prinesieme do kín zábavu pre každého prostredníctvom komédie NIGHTLIFE a animovanej komédie 100% VLK.

NIGHTLIFE

GER – 2020

Dĺžka: 111 min.

111 min. Žáner: komédia

komédia Premiéra: 22. októbra 2020

22. októbra 2020 Réžia: Simon Verhoeven

Simon Verhoeven Hrajú: Elyas M´Barek, Frederick Lau, Palina Rojinski

1 noc, 1 rande a more problémov

Čo všetko sa môže stať počas jednej noci a jedného rande, ktoré sa začalo tak romanticky a nádejne? Skoro všetko. Sériu bláznivých situácií zažíva v novej komédii Nightlife Elyas M´Barek, známy z trilógie Fakjú pán profesor a komédie Takmer dokonalé tajomstvá.

Život barmana Mila je jeden nekonečný žúr. Užíva si párty, zábavu, kamošov, dievčatá – každý večer, iba v trochu inom poradí. Milo žije v noci a na plný plyn. Občas, keď náhodou zahliadne obyčajný život, ktorý vedú ľudia cez deň, mu napadne, či už nie je načase trochu pribrzdiť. A potom to príde… Milo sa zamiluje. Zhodou mnohých náhod stretne Sunny, ženu svojho života, a dokonca sa mu podarí pozvať ju na rande. Pri prvom stretnutí zapôsobil a teraz má jeden večer na to, aby sa zamilovala aj ona a neodišla za prácou až do Ameriky.

Ale okrem toho, že má šancu zmeniť svoj život a získať ženu snov, má Milo aj trochu uleteného kamoša Renza – bezstarostného, nezodpovedného chaotika. A tak presne v okamihu, keď sa dôležité rande začne dobre vyvíjať, objaví sa Renzo a celý večer naberie úplne iný smer. Divoký, nečakaný, plný ostrých zákrut a nárazov. Renzo, ktorý má v pätách polovicu berlínskeho podsvetia, strhne Mila a Sunny na zbesilú jazdu nočným mestom. Ich rodiaca sa láska sa aj napriek tomu zdá byť neotrasiteľná, obidvaja ale musia toto rande najskôr prežiť. Berlín ešte nikdy nebol taký zábavný…

Elyas M´Barek sa stal komediálnou hviezdou svetového formátu a jeho filmy plnia kiná v Nemecku aj u nás. V novej snímke Nightlife sa navyše znovu stretáva pred kamerou s Frederickom Lauom zo spoločnej extrémne úspešnej komédie Takmer dokonalé tajomstvá.

Trailer NIGHTLIFE:

100 % VLK(100% Wolf)

Austrália – 2020

Dĺžka: 96 minút

96 minút Žáner: animovaný

animovaný Premiéra: 29. októbra 2020

29. októbra 2020 Réžia: Alexs Stadermann

Tento Halloween bude stopercentne zábavný a stopercentne chlpatý. Freddy Lupine vyzerá ako obyčajný mladý chlapec, akurát nie je obyčajný a nie je ani tak celkom chlapec. Má štrnásť a je… vlkolak. Alebo skôr bude. Freddy je súčasťou hrdého starého rodu vlkolakov a všetci očakávajú, že sa raz z neho stane vodca svorky – rovnako ako kedysi jeho otec. Keď nadíde slávnostná noc jeho prvej premeny, Freddy je pripravený stať sa hrôzostrašným a silným vlkom. Niečo sa však zvrtne a Freddy sa zmení sa na nie príliš dravého ani veľmi strašidelného, zato ale mimoriadne rozkošného… pudlíka.

Toto je stopercentné sklamanie pre všetkých. Keďže vlci a psi sebou navzájom pohŕdajú, Freddy sa stáva hanbou rodiny a končí na ulici. Zatiaľ. Čarovná noc a spln prvej premeny stále trvá a Freddy musí do rána dokázať, že je skutočným stopercentným vlkolakom, inak bude navždy vylúčený zo svorky. So srdcom vlka a ružovou natupírovanou frizúrou sa pudel Freddy vydáva do ulíc za dobrodružstvom a kopou zábavy. Stretne pár túlavých psích kamošov, šialeného zmrzlinára, zažije psie väzenie, odhalí jedno dávne tajomstvo a napokon všetkým dokáže, že stopercentný vlkolak môže byť drsný ako vlk a zároveň rozkošný a kučeravý ako pudlík.

100 % VLK nadväzuje na úspešné animované filmy, ktoré kombinujú príšery a hrôzostrašné kulisy so „strašidelne“ veľkou dávkou zábavy. Vlkolak s tvárou pudlíka Freddy sa môže smelo zaradiť do panteónu monštier ako Drakula a jeho partička z Hotelu Transylvánia alebo celá Rodina Addamsovcov či Príšerákovcov, bez problémov by ho zobrali na Monster High: Školu duchov a jeho životopis aj pôvod je skvelý na prácu medzi Príšerkami s ručením obmedzeným.

Trailer 100% VLK: