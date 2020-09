Ako byť správne trendy na svahu? So správnym oblečením to ide samé

Chystáte sa lyžovať a aj na svahu chcete vyzerať k svetu? S tými správnymi módnymi kúskami toho dosiahnete ľahko. Čo si máte zbaliť do kufra, aby ste aj v mínusových teplotách boli trendy?

Zbaliť sa na hory často vyžaduje dlhé premýšľanie. Rozhodne by vám nemal chýbať hrubý pletený sveter, lyžiarske nohavice a bunda. Ďalej sa bude hodiť ešte oblečenie na prechádzku alebo do mesta. Oblečenie na hory vás musí v prvom rade zahriať. To ale neznamená, že pánska zimná bunda, ktorá mužov cvrnkne do nosa, skončí hneď v košíku. Aj páni by si mali dať s výberom záležať a na svahu reprezentovať. Dámy neumrznú, keď doma nechajú neforemné lyžiarske nohavice. Čo by ste si tento rok mali vziať so sebou na svah?

Základom je tremobielizeň

Ak chcete byť v teple za akejkoľvek situácie, nesmie vám chýbať termobielizeň. Tá odvádza od tela vlhkosť a za každej situácie vás udrží v suchu a teple. Navyše vďaka nej nemusíte byť toľko nabalení ako snehuliaci a na svahu sa z vás nestane lyžujúca snehová guľa. Termobielizeň nájdete teplejšiu aj menej teplú – tá sa hodí pre naozaj aktívnych športovcov. Typ bielizne prispôsobte aktivite, ktorú budete robiť.

Farby, kam sa pozrieš

Pri výbere lyžiarskeho oblečenia či kombinézy voľte farby ako je červená, žltá, fialová alebo pokojne aj červená. Tá je stále štýlová. Čistej bielej sa ale vyhnite, na svahu si jej užijete dostatok. Držte sa jednotného tónu farieb a zlaďte jednotlivé kúsky. Ak sa bielej nedokážete vzdať, voľte ju v kombinácii so vzormi a ďalšími farbami. Moderné sú monochromatické čiernobiele kombinácie.

Trendy sú navyše aj lyžiarske overaly, ktoré vás naozaj zahrejú. Nemusíte pritom ísť o široké nohavice. Dnes je hitom slim postava. Vyberajte preto overal, ktorý je jednoduchý a opticky vyrysuje vašu postavu.

Kožúšok s kapucňou

Pri výbere bundy vyberajte z tých, ktoré sú vyrobené z kvalitných materiálov. Trendom sú kožušinové goliere alebo kapucne. Myslite aj na nepremokavosť a vetruodolnosť. Nie je nič menej príjemného, než lyžovanie v mokrom oblečení. A teraz si ešte predstavte, že do toho fúka vietor.

Ak nepatríte medzi zimomravých ľudí, zimnú bundu pokojne môžete voliť aj nezateplenú. Jazdíte na hory len občas? V obchodoch nájdete aj lyžiarsku bundu, ktorú si môžete bez problémov vziať aj na prechádzku alebo do mesta. Čo sa týka farebnosti, držte sa skôr zemitých odtieňov.

Chráňte si hlavu aj oči

Na svahu nikdy nezabúdajte na kvalitnú prilbu a okuliare. Nemusíte sa báť, že v helme nebudete vyzerať dobre. Dnes nájdete lyžiarske helmy, ktoré sú štýlové a k tomu vás aj ochránia. Okuliare odporúčame lyžiarske, ale svoj základný účel splnia aj tie klasické slnečné. Na svah by ste bez nich nemali vyraziť. Bude vás totiž oslňovať slnko a sneh, od ktorého sa svetlo odráža, čo pre vaše oči nie je nič príjemné.