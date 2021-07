Takto potešíte svoju partnerku za pár eur

Džentlmeni, či už ste so svojou partnerkou vo vzťahu mesiac alebo sedem rokov, nasledujúce tipy jej prinesú na tvár úsmev od ucha k uchu. Samozrejme, nemusíte ich urobiť všetky naraz a niektoré sa do vášho vzťahu možno nehodia. Ale ak si na konci dňa môžete povedať, že ste sa dnes snažili aspoň o jednu z týchto vecí, zlepšíte svoj vzťah a dáte najavo svoju lásku. A tomu sa ťažko odoláva!

Mať hlboko do vrecka rozhodne nie je vlastnosť, ktorú by muži a ženy u svojich partnerov preferovali. Ale vzťah nie je iba o míňaní peňazí a o veľkých daroch. Pár eur, a v niektorých prípadoch iba pár centov, však môže rozhodnúť o tom, či budete jej roztomilý ňufko alebo bude pri príchode domov nabrúsená ako britva. Po čom ženy túžia?

Oblečte sa do rovnakých outfitov

Presne tak, dajte najavo, že k sebe patríte a investujte do tričiek pre zaľúbené páry. Len málo vecí ju poteší tak veľmi ako skutočnosť, že chcete dať celému svetu na známosť, že je vaša a vy ste jej.

Nečakané SMS-ky

Messenger je cool a fresh a fast. Ale klasické SMS s komplimentom, zamilovanými vetami alebo sexy nápadmi sú v súčasnosti veľmi podceňované. Potešte ju, ale nerobte z toho každodenné pravidlo. A hlavne, píšte to zo srdca a nie z internetových portálov s básničkami.

Listy alebo pohľadnice s dôvodmi, prečo ju milujete alebo s najkrajšími spoločnými spomienkami

Tak toto je niečo, čo si bude odkladať v krabici pod posteľou a raz to bude ukazovať vnúčatám. A to aj v prípade, že sa niekedy rozídete a deti bude mať s iným mužom. Roztopíte ju? Tak nech to nie je zdrap kancelárskeho papiera.

Kvety a ekológia

Proste si to zapamätajte – chce kvety. Keď zvládne skúšku, keď mala ťažký deň v práci, keď ste sa dlhšie nevideli a hlavne – iba tak, keď ste si na ňu spomenuli.

Existuje však aj skupina žien, ktoré kvety neprijmú, najmä nie ak sú rezané. V tom prípade môžete investovať do izbovej kvetiny (alebo nejakú potiahnuť mame a kúpiť len kvetináč), alebo zistiť viac o jej ekologických názoroch. Hľadajte spoločne spôsob, ako môžete zmeniť svet k lepšiemu. Možno vás prekvapí, že jej predstava ideálneho rande je zbieranie odpadkov v lese, aby bol čistejší, alebo nakupovanie v bezobalovom obchode a šitie vrecúšok na ovocie a zeleninu.

Prineste do vzťahu nové zážitky

Niečo, čo by sama nevyskúšala, ale s vami sa nebojí. Napríklad zábavné topánky kangoo jumps, ktoré vás oboch vrátia do detstva. Milujete jej smiech? A ona miluje, keď ju rozosmievate. A ešte si pri tom aj zacvičíte.