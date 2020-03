No. 1 medzi svetovými fashion trendmi je opäť NEÓN. Viete ako ho nosiť?

Tak sa zdá, že s neónovými farbami sa budeme na uliciach stretávať aj v roku 2020. Svoj prvý obrovský boom zažili v 80tych rokoch. Vtedy sa dostali na verejnosť najmä ako súčasť štýlu „disco“, ktorému prepadli najmä mladšie vekové kategórie. Uletené farebné kombinácie, ktorých cieľom bolo skombinovať čo najviac neónových prvkov sú už dnes, našťastie, za nami. NEÓN ako fashion prvok sa momentálne vníma celkom inak. Za dve uplynulé dekády sa z prvoplánového tínedžerského štýlu vyformoval na strategicky premyslené fashion outfity, ktoré často zaváňajú aj poriadnym nádychom elegancie. Priestor preň sa však nájde aj v športovo ladených outfitoch. Viete však, ako tieto kúsky správne skombinovať?

Len jeden neónový kúsok

Jednou z možností, ako nosiť neón, je staviť na jeden výrazný kúsok, na ktorom postavíte celý zvyšok outfitu. Výrazným neónovým prvkom môže byť tričko, blúzka či svetrík. Potom už stačí len doladiť zvyšok outfitu klasickými džínsami a všetky zvyšné doplnky ladiť skôr do stratena. Nezabúdajte však, že výrazné neónové farby sa oveľa viac hodia tmavovláskam so snedou pokožkou. Preto ak ste blondína, lepšie urobíte, keď to s neónom nebudete preháňať.

Dámsky pružný top, 2,99 EUR

Dámske tričko, 6,49 EUR

Dámsky pulóver, 6,49 EUR

Džínsy, 7,99 EUR

Športové vrecko, 5,49 EUR

Dámska nasúvacia obuv, 8,49 EUR

Neónové doplnky

Spôsob, ktorým sa neónové farby môžu dostať aj do šatníka plavovlások, je zamerať sa skôr na doplnky ako na oblečenie. Riešením sú neónové tenisky, kabelky či gumičky do vlasov, ktoré perfektne osviežia každý, aj ten najfádnejší outfit. Veľmi originálnym spôsobom však môže byť aj viacfarebné oblečenie, ktoré v sebe, medzi inými, kombinuje aj neónové farby.

Dámska blúzka, 6,49 EUR

Džínsy, 7,99 EUR

Dámska nasúvacia obuv, 8,49 EUR

Čítajte tiež: