Ako sa vysporiadať s odmietnutím od priateľa

Keď vás niekto odmietne

Hovorí sa, že dobré priateľstvo vydrží celý život. Ale niekedy stratíme práve také, o ktorom sme si mysleli, že je na život a na smrť. Je dôležité naučiť sa, ako sa s takýmto odmietnutím vysporiadať.

#1 Čas všetko vylieči. Znie to ako klišé, ale je to pravda. Keď ste odmietnutý, nie je zranené len vaše srdce, ale aj ego a to sa potrebuje zahojiť. Doprajte si preto čas.

#2 Čo je pre vás odmietnutie? Treba sa nad tým zamyslieť. Keď vás niekto odmietne, nechcete aby sa to premenilo na nízke sebavedomie či beznádej. Popremýšľajte ako reagujete na odmietnutie a všimnite si keď máte negatívne pocity, uvedomte si či sú vo váš prospech alebo skôr naopak.

#3 Pozrite sa na to z inej perspektívy. Ak sa pozriete na celú situáciu z pohľadu osoby, ktorá vás oboch pozná, môže vám to pomôcť celej situácii porozumieť a pochopiť prečo vás priateľ odmietol. Každá minca má dve strany a doteraz ste videli len tú jednu.

# 4 Nie je to o tom kým ste, je to o tom čo robíte. Nemusíte byť odmietnutý kvôli tomu kým ste, ale skôr kvôli vašim činom. Ak sa niekto kvôli vám cíti nepríjemne, ich prirodzenou odpoveďou je odstrániť vás aby odstránili tento pocit.

#5 Vezmite si z toho niečo pozitívne. Samozrejme, odmietnutie zranilo vaše ego, ale pozrite sa na to pozitívne. Možno to znie nemožne, ale skúste to. Možno vám práve toto odmietnutie pomôže vyhnúť sa chybám v budúcnosti, alebo vás naučí ako zvládať svoje emócie.

#6 Je v poriadku, že sa cítite zle. Keď sa snažíte zvládnuť odmietnutie, nepotláčajte svoje emócie a nenechajte ich aby vás zožierali zo vnútra. Namiesto toho precíťte každú emóciu, ktorá vami prechádza. No nenechajte ich aby vás premohli. Precíťte, spracujte ich a pohnite sa ďalej.

#7 Vypočujte si tretiu stranu. Nikdy nie je zlé porozprávať sa s niekým mimo danej situácie. Rozprávať sa s terapeutom je napríklad skvelý spôsob, ako získať nezaujatý pohľad na danú situáciu. Možno ste povedali alebo urobili niečo, čo sa tejto osobe nepáčilo. Tretia strana vám poskytne širší pohľad.

#8 Je ľahké prepadnúť negatívnym myšlienkam. Je pre nás ľahké dostať sa do stavu sebaľútosti a smútku no aj keď budete tieto emócie zažívať, neuviaznite v nich. Precíťte ich, spracujte a pohnite sa ďalej. Inak vás tieto emócie vtiahnu.

#9 Trávte čas s priateľmi a rodinou. Máte ďalších priateľov a rodinu, ktorí vás milujú a chcú byť vo vašej prítomnosti. Musíte si pripomenúť, že nie ste sami a hoci vás niekto odmietol, existujú ľudia, ktorí naopak radi trávia s vami svoj čas.

#10 Pripomeňte si to dobré vo vašom živote. Váš celý život nie je o tej jednej osobe, ktorá vás odmietla. Všetko ostatné vo vašom živote stále pokračuje. Snažte sa vidieť to dobré.

#11 Choďte von, neuzatvárajte sa pred svetom. Budete mať chvíľky kedy budete chcieť ostať doma a ľutovať sa.

Mali by ste si spraviť čas pre seba. Ak chcete ostať doma a pozrieť si film, urobte to. Ale nedovoľte aby sa to stalo nezdravou rutinou. Inými slovami, zájdite si niekam.

#12 Napíšte čo cítite na papier. Budete sa cítiť oveľa lepšie keď to všetko zo seba dostanete. Nevynechajte žiadny pocit či myšlienku.

#13 Poučte sa z toho. Keď vás niekto odmietne,bolí to, ale čo si z tejto situácie odnesiete? Práve ste strávili niekoľko mesiacov v smútku, to najmenej čo môžete pre seba urobiť je vziať si z danej situácie ponaučenie a nie predstierať, že sa nič nestalo.

Doprajte si priestor a keď budete pripravení, môžete sa pokúsiť veci napraviť.

