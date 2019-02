Hľadáte dokonalý burger či podnik, kde vás pustia so psom? Don Appetit to vyrieši Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Videli ste animovanú rozprávku Ratatouille, kde trochu nešikovného kuchára pomocou ťahania za vlasy navigoval roztomilý potkan s vycibrenými chuťami? Vďaka tejto netradičnej spolupráci hosťom vždy naservírovali dokonalé jedlo, ktoré dostalo do kolien aj veľkých kritikov a gurmánov. Portal Don Appetit funguje na podobnom princípe, no namiesto kuchárov naviguje zákazníkov do najlepších reštaurácií či za dokonalými pokrmami. Čo by ste o tejto stránke mali vedieť a ako funguje?

Don Appetit ako sprievodca gastroscénou

Poznáte to, ste na výlete v cudzom meste a chcete sa najesť v tej najlepšej reštaurácii. Alebo túžite vyskúšať nový podnik vo svojom meste a hľadáte inšpiráciu, kde však získať dobrý tip? Don Appetit funguje ako veľký online katalóg bistier, reštaurácií, kaviarní či raňajkární po celom Slovensku.

V jeho databáze ich nájdete viac ako 4 000, každá z nich má vlastný profil, v ktorom nechýba krátke prestavenie, mapa, ako sa na miesto dostanete, jedálny lístok, kontakt, skúsenosti predchádzajúcich hostí, kapacita či galéria.

Hľadať môžete nielen podľa miesta, ale aj podľa jedla, na ktoré máte chuť. Dali by ste pol kráľovstvá za dobrý steak v Prešove? Don Appetit vám tu nájde všetky podniky, ktoré vám poriadny well done pripravia.

Aké vychytávky tu nájdete?

Ďalšou veľkou vychytávkou je pokročilé vyhľadávanie: tu si môžete nastaviť, aby vám našlo podniky, v ktorých sú napríklad šípky či kalčeto, tie s thajskou, slovenskou alebo českou kuchyňou, také, v ktorých by nemala chýbať Wi-Fi či fajčiarska časť. S Don Appetitom vám nehrozí, že si vyberiete bistro, v ktorom nenájdete to, čo hľadáte.

Narazili ste na podnik, v ktorom býva často plno? Nemusíte tam volať alebo sa preklikávať na jeho web či facebookovú stránku, jednoducho si zarezervujete miesto priamo cez Don Appetit.

Strasie vás, keď si spomeniete na nekonečné dohadovanie s kolegami, kam sa pôjdete zajtra najesť? Don Appetit vám umožní vytvoriť anketu, v ktorej každý z vás zahlasuje za svoju možnosť. Klik, klik, klik a namiesto dvojhodinovej debaty sa idete rovno najesť.

Don Appetit pomáha aj reštauráciám

Don Appetit však ocenia nielen zákazníci, gurmáni a nároční hostia, ale aj samotní majitelia prevádzok. Aké výhody prináša im? Reštaurácie tu majú výborné možnosti, ako sa prezentovať – či už galériou, alebo vyplnením profilu.

Don Appetit prevádzkarom pomáha tiež získavať cenné dáta o svojich zákazníkoch, ktoré môžu využiť vo svoj prospech. V rozšírenej verzii sa stretnete napríklad s funkciou, ktorá pomáha vyhodnocovať úspešnosť menu či sledovať konkurenčnú ponuku. Veľkým plusom je tiež automatické odoslanie denného menu na ostatné gastronomické portály.

Páči sa vám funkcionalita online katalógu Don Appetit? Vyskúšať ho môžete na www.donappetit.sk.