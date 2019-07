Keď trauma z minulosti ovplyvňuje vaše vzťahy

0.0

Reakcia „boj alebo útek“ je inštinktívnou fyziologickou odpoveďou na hrozby. Je to reakcia, ktorá má silné evolučné korene. Ak sa spustí, mozog nečaká na zváženie okolností, pretože rýchla odpoveď môže zvýšiť šance na prežitie. To zároveň znamená, že naše telo často reaguje prehnane. So skúsenosťami sa ale môžeme naučiť rýchlo zvládať takéto situácie a nájsť na ne vhodnú odpoveď. Všetko je o rovnováhe.

Boj alebo útek sa môže spúšťať aj v prípadoch, keď človek zažíva ostrú alebo chronickú romantickú traumu. Ľudia, ktorí boli vo vzťahu zneužívaní, zastrašovaní alebo bití, si vybudujú veľkú citlivosť na rozoznávanie podnetov, ktoré k traume viedli. Aj ak sa z takéhoto vzťahu dostanú, impulzy na rovnakú reakciu u nich pretrvávajú v kontakte s ďalšími ľuďmi. Aj keď sa im v prvom momente zdá, že sa jedná o rovnako nebezpečnú situáciu, neskôr si uvedomia, že skutočne v ohrození neboli a často cítia hanbu a vinu za to, ako sa k novému partnerovi správali.

Tu je niekoľko príkladov, ktoré môžu negatívne ovplyvňovať váš momentálny vzťah.

Ak ste v minulom vzťahu zažili podvádzanie, môžete panikáriť, keď nie ste s partnerom v kontakte.

Opakovane voláte, esemeskujete alebo sa inak snažíte dozvedieť, kde sa práve partner nachádza a čo robí. Namiesto toho si skúste uvedomiť, čo vo vás tento pocit vyvoláva. Porozprávajte sa s partnerom o tom, ako ste boli podvedení a čo potrebujete, aby ste sa v novom vzťahu cítili bezpečne. Vysvetlite mu, že pracujete na tom, aby táto minulosť neovplvnila negatívne váš momentálny vzťah.

Ak bol váš partner despota a kontroloval vás, pravdepodobne zle reagujete na to, keď vám partner povie, čo by ste mali urobiť.

Vaša reakcia môže byť ignorácia a emocionálne zamrznutie. Váš nový partner sa ale nemusí snažiť vás kontrolovať, iba prejavuje svoj názor. Pokúste sa s ním porozprávať o tom, čo cítite a ako silne vám záleží na tom, necítiť sa kontrolovane. Namiesto toho, aby ste ho vinili, skúste mu pomôcť vám porozumieť a spoločne nájsť spôsob komunikácie, ktorý vo vás nebude spúšťať negatívne reakcie.

Ak ste boli emocionálne zneužívaní, pravdepodobne počas konfliktov reagujete prehnane.

Váš súčasný partner môže prejaviť normálne pocity, ale vy sa cítite, akoby sa na vás zosypala lavína. Konflikt vás paralyzuje. Pokúste sa zamerať na to, aké rozdiely sú medzi slovami vášho súčasného partnera oproti minulému. Vidí vo vás dobro, aj keď sa na vás hnevá? Pristupuje k vám citlivejšie? Pripomínajte si, že všetky páry prechádzajú konfliktami. Aj počas nich sa ale dá rozprávať bez toho, aby došlo ku kríze.

Ak ste v minulosti boli fyzicky alebo sexuálne zneužívaní, môžete mať negatívne reakcie na fyzickú blízkosť alebo dotyk.

Veľa ľudí v tejto situácii vypína. Po takomto vzťahu vaše telo a myseľ potrebujú čas na zahojenie sa. Dajte si pauzu od vzťahov, navštívte dobrého terapeuta, ktorý vám traumu pomôže spracovať. Nesiľte sa do akéhokoľvek fyzického kontaktu. Ak sa na to necítite pripravení, každá ďalšia sexuálna skúsenosť zvyšuje mieru traumatizácie. Počkajte, kým sa prestanete cítiť natoľko zraniteľní, aby ste v novom vzťahu dokázali budovať pocit bezpečia.

