Ako žiť jednoduchý život a zbaviť sa všetkého čo vás obťažuje

Keď hovoríme o tom, ako žiť jednoduchý život, nemyslíme tým odsťahovať sa niekde na farmu, alebo predať všetok majetok dúfajúc, že budete žiť uvoľnenejší a snáď menej stresujúci život.

V poslednej dobe čoraz viac a viac ľudí prepadá šialenstvu typu bývania v kapsuliach. Keď sa syndróm vyhorenia stáva našou novou normálnou situáciou, ľudia hľadajú spôsoby, ako spomaliť, žiť jednoduchšie a zbaviť sa úzkosti. Prežiť život, ktorý nie je príliš komplikovaný môžete však aj inak. Tu je niekoľko spôsobov.

1. Zbavte sa nepotrebného

Podľa vedcov neporiadok bráni vašej schopnosti sústrediť sa, ako aj spracovávať informácie, pretože o vašu pozornosť neustále súťaží – tá hromada oblečenia a kričí, pozri sa na mňa! Prieskum naznačuje, že vďaka usporiadaniu priestoru budete menej podráždení, produktívnejší a menej často rozptýlení.

Interiérová štylistka odporúča aby ste si v skrini ponechali „darcovskú tašku“ aby ste mohli ľahko vyhodiť oblečenie, ktoré už nepotrebujete.

A aby ste zistili, či niečo skutočne potrebujete, postupujte podľa tohto jednoduchého pravidla, ak chcete niečo uložiť a je vám jedno či je to prístupné, možno je to znamenie, že danú vec vôbec nepotrebujete. Ak sa neviete rozhodnúť či si ponechať nejaký kus oblečenia, opýtajte sa sami seba ,,keby som narazil/a na ulici na svojho ex, bol/a by som rad/a keby ma v tom videl“, odpoveď vám často pomôže.

2. Naučte sa povedať NIE

Nestačí zbaviť sa vecí, ktoré nechcete, týka sa to aj vášho rozvrhu. Je v poriadku odmietnuť stretnutie s vašimi priateľmi keď nemáte náladu, alebo odísť z práce, ktorá vás nenapĺňa. Navyše znížením počtu aktivít, ktoré sú napchané do vášho každodenného života, môže pomôcť zmierniť stres a úzkosť.

3. Ničnerobenie

Praktizujte ničnerobenie častejšie. Môže to byť také jednoduché, ako sedieť v parku (bez telefónu), pozerať sa z okna alebo počúvať hudbu. Kľúčom je nemať cieľ a nesnažiť sa byť produktívny. Nechajte svoju myseľ snívať a potuľovať sa.

4. Vymažte sociálne média

Alebo aspoň minimalizujte čas, ktorý na nich trávite. Podľa štúdie spoločnosti GfK Global je digitálna závislosť skutočná, pričom jeden z troch ľudí má problémy s odpojením sa, aj keď vie, že by mal. Teraz, namiesto bezdôvodného otvárania a zatvárania aplikácií po celý deň, môžete sledovať svoju aktivitu na platformách sociálnych médií, ako sú Instagram, Facebook a YouTube a dokonca nastaviť časové limity. Napríklad na Instagrame môžete naprogramovať denné pripomenutie a dostať upozornenie, keď sa chystáte presiahnuť svoj denný limit.

5. Nesnažte sa byť perfektný

Ak sa budete neustále usilovať o dokonalosť, zbláznite sa. Perfekcionisti sú náchylní k vysokému stresu a zároveň sa cítia psychicky a emocionálne vyčerpaní, takže sa pokúste upokojiť svojho vnútorného kritika a stanoviť si realistické ciele a očakávania pre vás a ostatných.

6. Nesnažte sa robiť všetko naraz

Po prvé, vedci v skutočnosti pojem „multitasking“ nepoužívajú, pretože v skutočnosti nemôžete súčasne robiť viac ako jednu vec (okrem chôdze a rozprávania). Skôr to nazývajú „prepínanie úloh“ a zistili, že to nefunguje; dokončenie úloh pri striedaní medzi nimi trvá dlhšie, než keď ich vykonávate naraz. Ak počas dňa odbiehate od jedného k druhému, môže to viesť k strate 40% vašej produktivity. Navyše, pri multitaskingu máte tendenciu robiť viac chýb. Možno si myslíte, že ste efektívny, ale pre seba si skutočne vytvárate viac práce. Namiesto toho si vyhraďte bloky času (hodinu alebo dva alebo celý deň), keď sa plne sústredíte na jednu úlohu.

