9 dôvodov, prečo vás zrazu partnerka ignoruje. Pozor na bod 4

Väčšina žien nemá rada konfrontácie. Preto sa často vyrovnávajú s hnevom tým, že vás ignorujú. V takomto prípade je najlepšie poskytnúť im priestor na vychladnutie. Tu sa zatiaľ môžete dozvedieť 9 najčastejších dôvodov, prečo sa to stalo.

Hnevá sa na niečo, čo ste spravili

Ženy síce nie sú dobré v konfrontáciách, ale zdokonalili trestanie tichom. Mohli ste to spôsobiť nevhodnou poznámkou, neodprataním si ponožiek, alebo tým, že ste sa jej nespýtali, ako sa má. Pravdepodobne ju to ale rýchlo prejde.

Chce vašu pozornosť

Aj keď to tak nevyzerá, možno potrebuje vašu pozornosť. Keď sa ženy cítia ignorované mužom, často ho ignorujú tiež, aby mu ukázali, aký je to pocit. Problém vzniká v tom, že často ani neviete, že ste svoju partnerku ignorovali a jej reakcia vás mätie. Skúste jej teda prejaviť trochu pozornosti.

Má svoje dni

Je možné, že je momentálne v hormonálnej nerovnováhe. Ak vás ignoruje, pretože má PMS, môžete sa potešiť. Je to určite lepšie, než keby zúrila. A za pár dní je všetko zase v poriadku.

Stráca záujem

Bohužiaľ občas ženy nevedia ako sa postaviť situácii, keď už muža vo svojom živote nechcú. Ak vás ignoruje dlhodobo, je možné, že má takýto dôvod. Ak vám neodpovedá na správy a telefonáty a celkovo sa vám vyhýba, je na čase zdvihnúť plachty.

Prežíva ťažké obdobie.

Keď sa ženy ocitnú v emocionálne ťažkej situácii, niekedy reagujú tým, že sa uzavrú do seba, pretože nemajú silu zaoberať sa zvyškom sveta. Skúste to nebrať osobne.

Je vystresovaná.

Ak sa ocitla v situácii, ktorá vyzerá byť nad jej sily, potrebuje vytesniť z hlavy zvyšok sveta, aby sa mohla sústrediť. Ak neignoruje len vás, ale všeobecne sa utiahla, skúste jej s vecami pomôcť bez toho, aby vás o to musela prosiť. To môže byť prvým krokom k tomu, aby sa vám otvorila.

Nevie, ako sa cíti.

V istých časoch ľudia prehodnocujú svoje vzťahy. Ak boli veci v poslednom období všedné, možno rozmýšľa nad tým, či ste si súdení. Skúste ostať chladnými a nenaháňajte ju. Dajte jej priestor, aby uvidela, čo stratí, keď v jej živote nebudete.

Je nespokojná, pretože ste sa nezaviazali.

Ak ste spolu už nejaký čas a veci nenapredujú, môže vás ignorovať, pretože jej to vadí. Je na čase prehodnotiť, či spolu chcete ostať, a pokiaľ áno, spraviť ďalší krok, či už je to spoločné bývanie alebo zásnuby.

Ste netaktní.

Ak sa vám opakovane pokúsila povedať, ako sa cíti, no napriek tomu ignorujete jej potreby, možno vás ignoruje, pretože nevidí dôvod na to, aby to s vami riešila. Začnite počúvať. Možno vás neignoruje úplne, ale vysiela tiché signály, ktoré prehliadate.

Jedna vec, ktorú muži potrebujú vedieť je, že „nič“, vždy znamená niečo. Ak máte pocit, že vás žena ignoruje, určite to tak je. Kľúčom je, spýtať sa na to, čo sa deje. A ak vám nedá, alebo nevie dať odpoveď, poskytnúť jej priestor a čas.

