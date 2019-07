EXKLUZÍVNE: ,,Stopárov sprievodca galaxiou“ ako televízna séria

0.0

Komediálna sci-fi klasika Douglasa Adamsa ,,Stopárov sprievodca galaxiou mieri do americkej televízie. Služba Hulu chystá televíznu sériu s Carlton Cuseom (Lost, Tom Clancy’s Jack Ryan, Locke & Key) a scenáristom Jason Fuchsom (Wonder Woman, Ice Age: Continental Drift). Projekt pochádza z ABC Signature, divízie ABC Studios, s ktorou Cuse a jeho produkčná spoločnosť Genre Arts uzavreli dohodu.

Stopárov sprievodca galaxiou vznikla ako komediálny rozhlasový seriál a stala sa nesmierne úspešnou sériou románov, ktoré boli preložené do viac ako 30 jazykov a stali sa základným čítaním pre študentov stredných škôl na celom svete.

Séria sleduje intergalaktické dobrodružstvo Arthura Denta, nešťastného Angličana, po ničení Zeme Vogonmi, rase nepríjemných a byrokratických mimozemšťanov.

Cuse a Fuchs, fanúšikovia tejto pozoruhodnej knihy, predstavia moderné prevedenie klasického príbehu, na ktorom sa momentálne pracuje v Hulu prostredníctvom ABC Signature a Cuse ‚Genre Arts. Fuchs píše pilotný skript.

Disney vytvorilo v roku 2005 celovečernú adaptáciu, v ktorej Arthura hral Martin Freeman. K obsadeniu patrili aj Sam Rockwell, Mos Def, Zooey Deschanel, Bill Nighy, John Malkovich, Stephen Fry a Alan Rickman.

V UK hral v pôvodných rozhlasových seriáloch a následnej televíznej adaptácii Simon Jones.

Cuse je výkonným producentom pripravovanej série Netflix Locke & Key. V rámci svojej veľkej dohody v ABC Studios má na nadchádzajúcej platforme Disney + pre priamych zákazníkov dva významné projekty. Cuse je jeden z najlepších televíznych producentov za posledné dve desaťročia, bol spoluzakladateľom ABC’s Lost. Medzi jeho posledné zásluhy patria aj Amazon’s Jack Ryan, ako aj Bates Motel, The Strain, Colony a The Returned. Patrí pod spoločnosť Syndicate Entertainment.

Medzi významné projekty Fuchsa, ktorý je tiež hercom, patrí spoluúčasť na Wonder Woman a Ice: Age: Continental Drift, Pan a I Still See You. Spadá pod spoločnosť Brookside Artist Management.

