Ako sa prejavuje helikobakter a aké testy ho odhalia

Máte problémy s trávením už dlhšiu dobu, páli vás záha či pociťujete vlčí hlad? Je dosť možné, že ste sa nakazili helikobakterom. V súčasnosti je infikovaná už polovica svetovej populácie a toto číslo naďalej rastie. Čo to ten helikobakter je, a ako ho môžete odhalíť?

Čo je helicobacter pylori?

Helicobacter pylori je baktéria, ktorá dokáže prežiť aj v kyslom prostredí žalúdka a tráviaceho traktu. Usídľuje sa v sliznici tráviaceho traktu, kde sa dokáže nepozorovane množiť. Infikovaní sú dlho bezpríznakoví, prípadne príznaky helikobaktera pripisujú nesprávnemu stravovaniu, ťažkým jedlám či stresu.

Aké sú príznaky helikobaktera?

Zaujíma vás, ako sa prejavuje helikobakter v tráviacom trakte? Príznaky helikobaktera možno rozdeliť na skoré a neskoré. Čím skôr sa odhalí infekcia helikobakterom, tým jednoduchšia je cesta k vyliečeniu. Avšak skoré príznaky helikobaktera sú veľmi nenápadné. Patrí k nim pocity na zvracanie, pálenie záhy, grganie, či nadúvanie. Keďže helikobakter zvyšuje množstvo kyseliny v žalúdku, nakazený môže mať stále nutkanie niečo jesť, prípadne ho prepadáva tzv. vlčí hlad. Časom sa pridružia kŕčovité bolesti v oblasti žalúdka pod hrudnou kosťou.

Pri infekcii helikobaktera je sliznica tráviaceho traktu permanentne dráždená, preto sa časom vyskytne zápal žalúdka – gastritída, či zápal dvanástnika. Časté sú tiež žalúdočné vredy, ktoré, ak prasknú, sú životohrozujúcou zdravotnou komplikáciou. Ľudia často až v tejto fáze odhalia prítomnosť helikobaktera v tráviacom trakte. Vtedy je už liečba komplikovaná, nakoľko je potrebné liečiť aj helikobaktera aj žalúdočné vredy. Neliečená infekcia helikobaktera môže viesť časom až k rakovine žalúdka, či pažeráka.

Aké testy odhalia prítomnosť helikobaktera?

Dobrou správou je, že dnes už medicínsky svet vie o existencii baktérie helikobakter pylori a umožňuje pomerne jednoduché otestovanie na odhalenie jeho prítomnosti. Testy dokážu odhaliť helikobaktera zo stolice infikovaného, z dychu či z krvi. Taktiež je možné zistiť prítomnosť helikobaktera z endoskopického vyšetrenia.

Domáci test zo stolice

Prvotnou voľbou ešte pred návštevou lekára – špecialistu by mal byť domáci test, ktorý dnes už bežne dostať kúpiť. Je to test zo vzorky stolice, ktorá sa vloží do testovacieho roztoku. Prítomnosť helikobaktera sa odhalí jednoduchým kvapnutím testovacieho roztoku na testovací papierik. Dve čiarky odhaľujú pozitivitu na helikobaktera, pri jednej čiarke je test negatívny.

Dychové testy

Infekcia helikobaktera sa dá odhaliť aj pomocou dychového testu. Vykonanie testu je potrebné nalačno, pacient nafúka do skúmavky cez slamku prvú vzorku. Následne vypije testovací roztok a po hodine nafúka do skúmavky druhú vzorku. Tento test sa už vykonáva v ambulancii lekára.

Endoskopické vyšetrenie

Pri endoskopickom vyšetrení sa zavedie cez ústa a hrdlo až do žalúdka sonda, pomocou ktorej sa odoberú vzorky zo sliznice postihnutých oblastí. Na konci sondy sa nachádza kamera s fotoaparátom, preto si lekár dokáže aj skontrolovať stav sliznice žalúdka. Toto vyšetrenie na prítomnosť helikobaktera je presné a spoľahlivé, no bohužiaľ aj veľmi nepríjemné.

Vyšetrenie z krvi

Vyšetrenie zo vzorky krvi sa vykonáva v laboratóriu, kde sa zisťuje prítomnosť protilátok. Pri tomto type vyšetrenia však nezistíte, či máte aktívnu infekciu, alebo ste ochorenie už prekonali. Zistí sa iba prítomnosť protilátok, vyvolaných imunitnou reakciou organizmu.

Masticha – prírodný výživový doplnok

Máte pozitívny test na helikobaktera a čo teraz? Jedným z riešení môže byť kúra z chioskej mastichy, ktorú je vhodné brať aspoň dva mesiace. Je to veľmi jemná, šetrná liečba, ktorá okrem antibiotických účinkov na helikobaktera posilňuje imunitu tráviaceho traktu a pôsobí tak aj preventívne na zdravie žalúdka.

Chioská masticha je živica zo stromu Lentiscus Pistacius z gréckeho ostrova Chios, ktorá sa zbiera ručne, aby sa zachovala jej vysoká kvalita a čistota. Preto výživové doplnky s chioskou mastichou patria medzi účinné prírodné spôsoby, ako sa helikobaktera trvalo zbaviť.

