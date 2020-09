8 vecí, ktoré by ste mali vedieť pred tým ako sa rozhodnete pre Brazílsku depiláciu

Ak nepatrí depilácia k vašim beauty procedúram, môže vyzerať odstrašujúcejšie, ako v skutočnosti je. A ak ste sa práve rozhodli ju vyskúšať, zrejme sa vám v hlave vynára veľa otázok. Je to bolestivé? Stojí to za tu bolesť? Nebojte sa, v tomto článku vám povieme všetko čo potrebujete vedieť.

Čo je brazílska depilácia

Ak ste typ, všetko alebo nič, ste na správnom mieste. Brazílska depilácia je nad rámec tej klasickej a depiluje sa nie len oblasť bikín. Samozrejme si môžete nechať pásik či trojuholníček, ale inak ide všetko pekne dole 🙂

Povedzme, že sa budete sebaisto cítiť aj v tých najmenších plavkách.

Naozaj to tak neskutočne bolí

Boli by ste prekvapení. Aj keď to nie je zrovna relax ako pri masáži, nie je to také nepríjemné ako by ste čakali. Avšak, klamali by sme, ak by sme tvrdili, že je to bezbolestné ako holenie. Je potrebné zveriť sa do dobrých rúk a navštíviť profesionála. Ak by sme to mali k niečomu prirovnať, je to ako by vám niekto strhol náplasť….ale vrátane chĺpkov. Pozitívne je, že vlasové folikuly slabnú s každou depiláciou, takže si môžete byť istí, že nasledujúca bude oveľa jednoduchšia a rýchlejšia.

Ako to prebieha

Celkom jednoducho. Vyzlečiete si vašu spodnú bielizeň a ľahnete si. Profesionál začne s prípravou pokožky pomocou exkluzívneho procesu takže stačí len relaxovať a dýchať. Ak sa chcete porozprávať, porozprávajte sa. Ak sa radšej sústredíte a myslíte na svoje šťastné miesto, pokračujte ďalej. Celkom ľahké, však?

Ako sa na depiláciu pripraviť

Kľúčová je dĺžka. Dĺžka chĺpkov by mala byť zhruba štvrtina palca (5-10 mm, zhruba veľkosť zrnka ryže) alebo viac, aby bola vaša depilácia čo najefektívnejšia a bezbolestná. Ak sa zvyčajne holíte, odložte žiletku na dva alebo viac týždňov. Pomáha tiež nosiť pohodlné oblečenie a bavlnenú spodnú bielizeň, aby sa zabránilo následnému podráždeniu pokožky.

Ako dlho depilácia vydrží

Každému rastú chĺpky inak. Mala by však vydržať 3-4 týždne, pričom pocit hladkého oholenia by mal trvať asi dv týždne.

Aké ma brazílska depilácia výhody

Výsledok vydrží oveľa dlhšie ako pri klasickom holení či iných metódach odstraňovania chĺpkov a depilácia zanechá vaše chĺpky postupne jemnejšie a tenšie. Nemusíte sa obávať obávaných hrčiek alebo podráždenia. Vaša pokožka bude jemnejšia ako kedykoľvek predtým.

Koľko to stojí

Ceny sa môžu líšiť, ale zvyčajne oblasť bikín od 19€ a zadok od 5€.

Čo by ste ešte mali vedieť

Pred tým ak podstúpite brazílsku depiláciu, nezabudnite informovať svojho depilačného špecialistu v prípade, že užívate nejaké lieky ako napríklad antibiotiká, alebo lokálnu masť. Nemusia byť kompatibilné s depiláciou. Rovnako sa vyhnite opaľovaniu oblasti, ktorú ste si voskovali dva dni pred ošetrením, a pred rezerváciou nekonzumujte tonu alkoholu alebo kofeínu, pretože to môže spôsobiť, že bude zážitok bolestivejší. A to je všetko.

