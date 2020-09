Ako sa vyrovnať s odmietnutím a využiť ho vo svoj prospech

Odmietnutie je jednou z negatívnych skúseností, ktoré nám život hodí do cesty, aby sme sa nenudili. No namiesto zábavky nám odmietnutie spôsobí zlý pocit zo samých seba. Bolí to ako facka.

Nikto nie je imúnny voči odmietnutiu, ale niektorí ľudia to zvládajú lepšie ako iní. Či už naň narazíte v práci, alebo doma, je to niečo s čím sa musíte vyrovnať. Ako naložiť s odmietnutím a pohnúť sa ďalej si povieme v nasledujúcom článku.

4 jednoduché tipy ako sa preniesť cez odmietnutie a využiť ho vo vás prospech

Vyjadrite súhlas

Toto je najťažšia časť, ale najdôležitejšia. Neznamená to skloniť hlavu a ubíjať sa. Znamená to vidieť veci z druhej strany a vedieť, že možno to čo váš šéf či partner potrebuje, nie je to čo im vy viete ponúknuť. Súhlas s odmietnutím zahŕňa akceptovanie toho, že k nemu došlo, a transformácia emočnej sily, ktorú nad vami drží, na niečo užitočné.

Napríklad: Nedostali ste prácu, o ktorú ste sa uchádzali. Áno, mrzí vás to, veľmi. Ale keď sa pozriete na to z inej perspektívy, zistíte, že to bolo možno preto, lebo ste vlastne tej činnosti ani neboli oddaný. Koniec koncov vás zaujíma niečo úplne iné. Prijmite toto odmietnutie ako príležitosť skutočne pochopiť čo naozaj chcete robiť a ako chcete tráviť svoj čas tak aby ste získali viac.

Zhodnoťte všetky svoje silné stránky

Je úplne v poriadku byť odmietnutý. Postavte sa opäť na nohy a prehodnoťte vaše silné stránky aby ste ich mohli vyzdvihnúť pri ďalšej príležitosti. Spýtajte sa sami seba, čo viete ponúknuť. Pokojne si svoje silné stránky napíšte na papier.

Napríklad: Nedostali ste pracovnú pozíciu, o ktorej ste si mysleli, že ste perfektný kandidát. Keď sa spýtate prečo si vybrali iného kandidáta, odpovedia vám, že mal daný certifikát. Vy ho však máte tiež, ale nedali ste to dostatočne poznať. Pri ďalšom pohovore budete vedieť ako dať najavo všetko čo vás robí nenahraditeľným zamestnancom.

Prijmite odmietnutie ako ochranu

Zamyslite sa, aká príležitosť vám prišla do života, ktorá by možno neprišla ak by ste neboli odmietnutý. Prijmite odmietnutie ako väčšie dobro, lebo to znamená, že na vás čaká niečo lepšie. Kľúčom je poučiť sa z každej skúsenosti a umožniť odmietnutiu, aby vám pomohlo rásť. Odmietnutie nám ponúka šancu objasniť si, čo chceme, čo môžeme ponúknuť a čo môžeme dať bokom.

Napríklad: Po niekoľkých úžasných rande sa vám daná osoba prestala ozývať. Bolí to, lebo ste si predstavovali spoločnú budúcnosť. Ak sa však na to pozriete s nadhľadom, možno ste mali po celý čas ružové okuliare? Naozaj bolo medzi vami spojenie? Mali ste vôbec rovnaké predstavy o živote a vašich cieľoch? Možno nie.. Odmietnutie bolí, ale aj táto skúsenosť vás môže naučiť ako postupovať pri ďalšom rande.

Choďte ďalej

Pokračujte..Prijmite čo sa stalo a tešte sa na to čo príde. To zahŕňa prehodnotenie si vašich očakávaní pred ďalším rande, trpezlivosť kým sa naskytne ďalšia pracovná ponuka, alebo jednoduché sústredenie sa na veci, ktoré vám prinášajú radosť. Čokoľvek robíte, neprestávajte napredovať.

Napríklad: Vaša prihláška na vysnívanú vysokú školu bola zamietnutá. Možno sa cítite ako by ste sa nachádzali v slepej uličke. Čo ak namiesto toho, že sa vzdáte sa pozriete hlbšie do duše na to čo vás naozaj robí šťastným. Prihláste sa na inú školu, ktorá ponúka rovnaký študijný program, alebo predmet. Možno vás nakoniec k vášmu cieľu dovedie skôr ako by ste čakali.

Situácia každého z nás je jedinečná, ak sa však naučíte s odmietnutím vyrovnať sa po svojom, dostanete v živote neskutočnú výhodu.

Čítajte tiež: