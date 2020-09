Poznáte najznámejšie online hazardné hry

Vďaka novele zákona z roku 2019, ktorá zmenila fungovanie online kasín na Slovensku, sa stal online hazard pre slovenských hráčov opäť o niečo bezpečnejším. Priaznivci hazardných hier už nemusia navštevovať zahraničné online kasína, ale užiť si ich môžu aj prostredníctvom bezpečných slovenských online kasín. Viete, aké hry si prostredníctvom online kasína môžete zahrať a aké sú ich špecifiká?

Základné rozdelenie hazardných hier v kasínach

Za hazardnú hru je považovaná hra, v ktorej hráč po zaplatení vkladu môže získať výhru, ak splní vopred stanovené podmienky. Hazardné hry, ktoré sú dostupné v online kasínach, môžeme rozdeliť do 5 základných skupín:

hracie automaty,

ruletové hry,

kartové hry,

kockové hry,

lotériové hry.

Hracie automaty

Hracie automaty pre mnohých predstavujú synonymum hazardu. Ide o rokmi overenú klasiku, ktorá patrí medzi jedny z najrozšírenejších hazardných hier. Prvý hrací automat vznikol v 19. storočí v americkom meste Chicago.

Kým prvé hracie automaty fungovali na princípe točenia pokrových kariet a o výhre rozhodoval barman, dnešné výherné automaty fungujú na základe premysleného algoritmu a generátora náhodných čísel. Výsledok hry je preto vždy závislý od náhody a nezáleží od predchádzajúcich stávok, výhier či prehier.

Princíp hry na klasickom hracom automate je jednoduchý. Stačí roztočiť valce a čakať na ich zastavenie. Hráč vyhráva v prípade, ak symboly vytvorili výhernú kombináciu na výherných líniách. Okrom toho poznáme aj takzvané zhlukové hry, ktoré v slovenských kasínach tiež patria pod skupinu hracích automatov. Ich špecifikom je, že nemajú výherné línie. Tu sa výhry získavajú v prípade, že symboly vytvoria výherné zhluky.

Väčšina online výherných automatov má návratnosť okolo 95-96%. Môže sa to ale líšiť a rôzne kasína môžu mať nastavenú rozličnú výhernosť na tom istom automate.

Ruletové hry

Točiaca sa ruleta s červenými a čiernymi číslami. To je záber, ktorým je návšteva kasína vykreslená takmer vo všetkých filmoch. Okrem známej rulety spadajú pod ruletové hry aj Boule a Vingt-trois. Princíp rulety spočíva v stávkach na jednotlivé čísla alebo kombinácie čísel na ruletovom stole. Pri tzv. vnútorných stávkach ide o stávky na konkrétne čísla, prípadne viaceré čísla pri sebe. Pri vonkajších stávkach sú to potom stávky na farbu, alebo na párne či nepárne výsledné číslo a podobne. Pri vnútorných stávkach je pravdepodobnosť výhry nižšia a výplatný pomer vyšší, pri vonkajších stávkach je to naopak.

Boule predstavuje francúzsky variant rulety. Základný rozdiel spočíva v nižšom počte čísel.

Čo sa týka teoretickej návratnosti hráčom (RTP), ponúka európska ruleta návratnosť na úrovni 97,3%. Americká ruleta potom ponúka o niečo menšie RTP, konkrétne 94,74%.

Kartové hry

Medzi kartové hazardné hry zaraďujeme známe hry ako sú Blackjack, Baccarat, Poker, Ferb a Trente et quarante. Jednoznačne najobľúbenejšou kartovou hrou, ktorá dominuje aj v slovenských online kasínach, je Blackjack. Cieľom hry je priblížiť sa svojimi kartami čo najviac k číslu 21. Ďalšou obľúbenou kartovou hrou je Baccarat.

Návratnosť pri Blackjacku sa môže pohybovať až na úrovni 99%, pokiaľ hráč robí matematicky najvýhodnejšie rozhodnutia. Pri Baccarate návratnosť závisí na type vsadenej stávky a pohybuje sa medzi 86 a 99%.

Kockové hry

Kocky robia spoločnosť ľuďom už celé tisícročia. Medzi známe kockové hazardné hry zaraďujeme Kockový poker, Craps, Francúzsky bank, Sic bo, Backgammon, Pod a nad 7 a Bunny Boiler.

Najznámejšou kockovou hrou je Kockový poker. Pri tejto hre majú hráči k dispozícii 5 kociek s rôznymi obrázkami. Cieľom hry je hodiť čo najvyššiu kombináciu.

Návratnosť pri jednotlivých kockových hrách je rôzna. Pri hre Bunny Boiler je to napríklad 94%.

Kockové hry aktuálne neponúka žiadne slovenské online kasíno.

Lotériové hry

Hoci by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že lotériové hry ako Bingo, stieracie žreby či Keno nepatria do ponuky online kasína, opak je pravdou. A tak si dnes môžete svoj stierací žreb zotrieť aj virtuálne.

Návratnosť jednotlivých lotériových hier je rôzna. Vo všeobecnosti je však považovaná za najnižšiu zo všetkých hazardných hier. Pohybuje sa niekde v rozmedzí od 24 do 75 % v závislosti od konkrétnej lotériovej hry.

Lotériové hry a online stieracie žreby aktuálne na Slovensku ponúka iba online kasíno štátneho Tiposu.

Hrajte zo zábavy a s rozumom

Hranie v online kasínach je jednoduché. Stačí vložiť potrebný vklad a môže sa začať vzrušujúca hra. Hoci návratnosť jednotlivých hier sa na prvý pohľad môže zdať vysoká, netreba zabúdať na fakt, že pravdepodobnosť je vždy o niečo viac naklonená na stranu kasína. Šťastie je len náhodná udalosť, ktorú pri väčšine hier nevieme ovplyvniť. Z dlhodobého hľadiska by preto hranie v online kasíne rozhodne nemalo slúžiť ako forma získania zárobku. Pri hraní je vždy potrebné myslieť na to, že ide iba o zábavu a je potrebné hrať s rozumom.

Pri novele zákona sa myslelo aj na zodpovedné hranie. Prevádzkovateľmi našich licencovaných online kasín sú známe firmy, ktorých zoznam nájdete napríklad na stránke oficialnekasina.sk. Vďaka hraniu v overených kasínach, zodpovednému prístupu a využitiu zdravého rozumu znížite riziká, ktoré so sebou prináša hranie v online kasínach na minimum. Nebojte sa požiadať o pomoc v prípade, ak máte pocit, že sa vám hranie vymyká spod kontroly. Hranie v online kasíne nemá so sebou prinášať starosti a zasahovať do každodenného života. Naopak, má byť bezpečnou príležitostnou zábavou.