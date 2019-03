6 vecí, ktoré by ste nikdy nemali hovoriť partnerovi 5 (100%) 1 vote (100%)vote

So svojou polovičkou ste spolu už celú večnosť a hovoríte si všetko. To, že sa pred ňou či ním môžete z času na čas poriadne vyventilovať, však ešte zďaleka neznamená, že by ste mali zabúdať na úctu a súcit. Pozrime sa spolu na šesť nevinne vyzerajúcich poznámok, ktoré by vám z dlhodobého hľadiska mohli vo vzťahu spôsobiť nemalé problémy.

„Robíš z komára somára.“

Dobre, možno máte pravdu. Kolaps, ktorý zažíva vaša polovička pri diskusii o prostriedku na umývanie riadu, je možno kolosálna hlúposť. Pokúste sa však v danej chvíli nechať si svoje pocity pre seba. Je totiž veľmi pravdepodobné, že počas vzťahu sa takto niekedy zrútite aj vy (a nie raz!). Pri únave či frustrácii nie je nič lepšie, ako keď vás má kto vypočuť (hoci si pritom uvedomujete, že sa správate hlúpo).„Na toto nemám čas.“

Áno. Vaša polovička si mohla vybrať aj lepší čas na ukazovanie starých bejzbalových kartičiek v garáži či nejakej inej zbierky. Namiesto sfúknutia či výbuchu, že toto je pre vás najnevhodnejší čas na rozptyľovanie, sa snažte ostať pozitívni a odpovedzte, že si to či ono radi prezriete… o polhodinu. Partneri by mali ukázať aj podporu. Vždy sa dá nájsť spôsob, ako si vyhradiť čas pre toho druhého. Nech sa deje čokoľvek.

„Toto robíš vždy.“

Aj keď sa vám zdá, že prežívate rovnakú hádku stále dookola, nevyťahujte karty vždy a nikdy. Môže sa stať, že vaša polovička predtým už vysypala kôš, takže zdôrazňovanie, že to nikdy nerobí, problém iba zbytočne vystupňuje. Namiesto toho partnerovi či partnerke vysvetlite, ako sa v takej situácii cítite, a ako by vám pomohlo, keby zmenil či zmenila svoj prístup. Sústreďte sa na cieľ v budúcnosti, nie kritizovanie minulosti.

„Nemôžem bez teba žiť.“

Na teoretickej rovine to síce znie milo, no medzi podporou a závislosťou je veľký rozdiel. Ak sa na svoju polovičku spoliehate vo všetkom až tak, že by ste si bez nej či neho nevedeli predstaviť existenciu, je načase zabrzdiť sa. Pripomeňte si, že ste kompletná osoba, či už máte po svojom boku spriaznenú dušu alebo nie.

„Je to v poriadku, zabudni na to.“

Zažili sme to už všetci. S partnerom či partnerkou sa handrkujete pre nejakú maličkosť a uprostred boja si uvedomíte, že hádať sa za to vlastne ani nestojí. Odsunutie celej záležitosti ako čosi nedôležité však môže pôsobiť ako pasívna agresia a nevyriešený konflikt môže vykypieť niekedy neskôr. Najlepšie je porozprávať sa o vašich pocitoch a vyriešiť danú záležitosť hneď, nech je to akákoľvek drobnosť.

„Prečo je to také ťažké?“

Spýtajte sa kohokoľvek a všetci vám povedia to isté – vo vzťahoch nesvieti vždy iba slnko. Takže si vyhrňte rukávy a popasujte sa s tvrdšími obdobiami. Ak budete počúvať toho druhého, poskytovať si oporu a hovoriť o svojich pocitoch, budete si obaja bližší a vaše spojenie zosilnie.

Zdroj: https://www.purewow.com/wellness/things-you-shouldnt-say-to-partner