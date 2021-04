5 tipov ako zvládnuť boj s anémiou

Anémia predstavuje vážne zdravotné riziko, ktoré môže mať negatívny vplyv na celý organizmus a telo. Patrí medzi bežné ochorenia a často zabúdame čo vlastne znamená.

Anémia inak povedané chudokrvnosť znamená znížený počet červených krviniek, resp. zníženú koncentráciu hemoglobínu. Hemoglobín je bielkovina vnútri červenej krvinky (erytrocytu) , ktorá obsahuje železo a je nositeľom kyslíka. Preto sa chudokrvnosť prejavuje zhoršeným okysličením tkanív tela. Anémia sa dá čiastočne vyriešiť zvýšenou konzumáciou železa. Je to však o niečo zložitejšie..

Niektoré typy anémie sa prenášajú geneticky a môžu sa s ňou narodiť aj deti. Ženy majú vyššie riziko anémie z dôvodu straty krvi počas menštruácie alebo vyšších požiadaviek na prísun krvi počas tehotenstva. Je to však zvládnuteľný stav, takže správna starostlivosť dokáže vedľajšie účinky anémie udržať na uzde. Tu je zopár tipov.

Jedzte jedlá bohaté na železo

Potraviny bohaté na železo podporujú zdravie krvi a sú to nevyhnutné živiny pre optimálnu funkciu buniek. Väčšina ľudí si ako prvé vybaví stejk, ale vegáni a vegetariáni vedia, že železo sa vo väčšom množstve nachádza v mnohých rastlinných zdrojoch. Špenát a iná listová zelenina, šošovica a iné strukoviny, hrášok, tofu, tekvicové semiáčka, quinoa a sušené ovocie sú bohatým zdrojom železa.

Zvýšte príjem vitamínu C

Vitamín C pomáha podporovať vstrebávanie železa. Vyskúšajte jedlá kombinovať, napríklad paradajky (bohaté na vitamín C) so špenátom, alebo si do svojho zeleného smoothie pridajte jahody či brokolicu.

Doplňte kyselinu listovú

Kyselina listová je typom vitamínu B, ktorý pomáha nášmu telu vytvárať červené krvinky. Nájdete ju samozrejme vo forme doplnku, ale rovnako aj v prírodných zdrojoch ako je listová zelenina, ružičkový kel, cícer, fazuľa, hrášok, kapusta a brokolica, ktorá má tiež vysoký obsah vitamínu C.

Vyhnite sa konzumácii kávy či zeleného čaju počas jedla

Bylinkový čaj je v poriadku, ale kofeín inhibuje vstrebávanie železa a môže spôsobiť, že naša snaha o jeho doplnenie bude úplne zbytočná. Snažte sa kofeín konzumovať iba nalačno, asi hodinu pred ďalším jedlom. V prípadoch závažnej anémie môže byť rozumné kofeín úplne vylúčiť.

Pite alkalickú vodu

Udržiavanie zásaditého pH tela je všeobecná wellness procedúra, ktorú odporúčame každému, pretože chorobám ako rakovina sa v alkalickom prostredí zvyčajne nedarí dobre. Existuje však tiež veľmi úzky vzťah medzi hladinami kyslíka a pH. Keď sú naše hodnoty pH nižšie, klesá aj kyslík v molekulách hemoglobínu. Preto, keď sa telo stáva zásaditejším, uvoľňuje sa viac kyslíka.

Zelená zelenina a alkalická voda sú skvelými spôsobmi, ako dosiahnuť zásaditejšie pH. Alkalická voda môže pomôcť zlepšiť príznaky metabolickej acidózy, ku ktorej dochádza, keď je v telesných tekutinách príliš veľa kyseliny, a u niektorých ľudí je možnou príčinou anémie.

Ponaučenie? Zelená je naša farba!

Čítajte tiež: