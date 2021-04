5 krokov základnej starostlivosti pre každý typ pleti. Posledný je najdôležitejší

Krásna pokožka nie je len záležitosťou DNA. Vaše každodenné návyky majú veľký vplyv nielen na to, ako sa cítite, ale aj vyzeráte. Existuje veľa odporúčaní, návodov a rád ako by ste sa o svoju pokožku mali starať. Aké produkty by ste mali používať? V akom poradí? Aký ma každý z nich účinok? Človek by sa mohol z toľkých otázok zblázniť 🙂

A pri tom je to také jednoduché! Stačí týchto pár krokov…

Typ pleti je dôležitý

Možno si myslíte, že máte suchú, mastnú, alebo citlivú pokožku. Ale skutočne poznáte svoj typ pleti? Používanie nevhodných produktov vám môže skôr uškodiť ako pomôcť. Je dôležité aby ste zvolili správny výber produktov a predišli tak problémom ako je akné, suchosť. Ak si nie ste istí, poraďte sa s odborníkom.

Denná starostlivosť o pleť

Bez ohľadu na to, aký máte typ pleti, každodenná rutina starostlivosti o pleť vám môže pomôcť udržať celkové zdravie pokožky a zlepšiť konkrétne problémy, ako je akné, jazvy a tmavé škvrny. Obsahuje 5 základných krokov, ktoré je dobré praktizovať ráno aj večer. Výber produktov prispôsobte typu pleti a vášmu veku.

Čistenie

Čistenie je prvým krokom akejkoľvek starostlivosti o pleť. Na výbere správneho produktu záleží. Mali by ste siahnuť po jemných čistiacich géloch či mydlách, ktoré neobsahujú príliš veľa aktívnych zložiek, najmä ak ich používate v ďalších krokoch starostlivosti. Ak máte suchú pokožku a nenosíte mejkap, vyvarujte sa čisteniu pleti viac ako raz – dvakrát denne.

Toner

Toner je voliteľný krok, ale ak máte taký, ktorý sa vám páči, určite ho otestujte. Toner môže byť skvelým spôsobom ako vyrovnať pH pokožky. Ak máte pleť náchylnú na akné, vyhľadajte toner s prísadami, ako je kyselina salicylová, ktorá upokojí vyrážky. Ak máte suchú alebo citlivú pokožku, rozhodnite sa pre hydratačný toner na upokojenie.

Sérum

Pokiaľ ide o používanie séra, väčšina odborníkov odporúča, počas dňa používať tie s obsahom vitamínu C. Pomáha totiž napraviť veľa škôd, najmä tie spôsobené slnkom. Hľadajte taký, ktorý obsahuje stabilnú formu vitamínu C, aby sa molekula skutočne dokázala vpiť do vašej pokožky. V noci fungujú najlepšie tie, ktoré obsahujú retinol alebo retinoidy.

Hydratácia

Hydratačný krém udržuje vašu pokožku hydratovanú a pomáha posilňovať vašu kožnú bariéru. Aj mastná pokožka potrebuje hydratačný krém, ale používajte ten, ktorý je ľahký, gélový a neupcháva póry. Suchá pokožka má rada zvlhčovacie krémy Vichy. Väčšina produktov svoje výrobky označuje ako gélové či krémové.

Čo sa týka očného krému, ten nanášajte najslabším prstom (prstenníkom) aby ste si nepoškodili okolie očí.

SPF

Toto je najdôležitejší krok vo vašej starostlivosti o pleť. Ak ho vynecháte, nemusíte sa ani snažiť dodržiavať predošlé kroky. Slnko je hlavný dôvod, prečo naša pokožka starne. Ochrana pokožky pred slnečným žiarením je dôležitá, aj keď trávite dni v interiéroch, pretože UV lúče môžu stále prechádzať cez okná. Aplikujte krém s minimálne 30 SPF 15 minút pred tým, ako vyrazíte von, kým sa krém aktivuje, chvíľu trvá.

Pre každý typ pleti platí, zostať hydratovaní, pravidelne meniť obliečky na vankúšoch, pred spaním si umyť, alebo zopnúť vlasy a aplikovať SPF každý deň. Výsledok stojí za to.