5 tipov ako „donútiť“ každého chlapa aby spravil čo chcete

Chlapi sú údajne ,,jednoduché“ stvorenia a ak veci príliš komplikujete, nezvládnu to. Či už potrebujete aby vám pomohol ohľadom domácnosti, zobral vás na výlet, či kúpil kabelku, po ktorej tak túžite, vynechajte akékoľvek sťažovanie sa, kričanie, plakanie a podobné detské záležitosti. Docielite tým akurát to, že sa vám vzdiali on aj váš zámer.

Ak chcete aby pre vás váš drahý spravil čo potrebujete bez zbytočného odvrávania, vyskúšajte tieto tipy:

1, Neprikazujte mu, pýtajte sa

Ani vám sa nepáči ak vám niekto hovorí čo máte robiť a tak je to aj u chlapov. Ak sa im budete snažiť dávať rozkazy, v 99% prípadoch to dopadne katastrofou. Tu platí aj pravidlo správneho okamihu. Určite sa ho nepýtajte ak pozerá obľúbený zápas v telke. Niečo od neho chcete, dajte mu niečo čo chce on! Taký sex pomáha zaručene 🙂

2, Dajte mu pocit jedinečnosti

Pomasírujte mu jeho ego. Dajte mu pocit, že on je jediný, ktorý vám vie dať to čo potrebujete. Začnite už skôr pred tým ako to na neho vybalíte. Celý deň mu dajte najavo ako ho obdivujete a, že je vždy vašou prvou a najlepšou voľbou. Prípadne mu navarte jeho najobľúbenejšie jedlo. Veď láska ide cez žalúdok!

3, Určite si hranice už od začiatku

Ak muža necháte skákať vám po hlave už na začiatku vášho vzťahu a potom budete čakať, že sa to náhle zmení, ste na omyle. Už na začiatku vzťahu mu dajte najavo, že nie ste pre neho žiaden matrac a očakávate, že sa k vám bude chovať s láskou a rešpektom. Ste dosť silná na to aby ste vedeli odmietnuť čo pre vás nie je dobré.

4, Nechajte ho myslieť si, že to bol jeho nápad

Dajte mu pocit víťazstva a slávy. Vnuknite mu do hlavy, že vlastne s tým nápadom prišiel on. No nie je ten váš chlap šikovný ? 🙂

5, Jednoducho mu to povedzte

Komunikácia je alfa omega v každom vzťahu. Je dôležite spoznať toho druhého nie len ako partnera, ale aj ako priateľa. Každý má v živote sny a svoju vlastnú cestu. To neznamená, že vás nemiluje. Práve naopak, budte mu podporou v jeho snoch a on vám bude podporou v tých vašich. Povedzte mu ako veľmi by vám spravilo radosť keby vám pomohol a aké dôležité to pre vás je. Správny chlap sa vám neotočí chrbtom.

