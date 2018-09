5 krokov k pozitívnemu mysleniu 5 (100%) 1 vote (100%)vote

Tešiť sa či smiať nie je vždy jednoduché. Je však dôležité myslieť pozitívne aj vo chvíli, keď sa obloha na nás práve mračí. Ak sa vám to doteraz nedarilo, práve počas babieho leta máte možnosť s tým začať. Najfarebnejšie obdobie v roku je ideálny čas naučiť sa vnímať krásy okolo seba a tešiť sa aj z maličkostí. Okrem toho je to skvelá príprava na nepríjemné obdobie zimy, kedy bude viac ako dôležité sa inšpirovať farebnosťou a udržať si tak pozitívny pohľad na svet čo najdlhšie. Ako na to?

Pravidelne sa smejte, je to najlepší liek

Hovorí sa, že by sme sa mali aspoň trikrát denne schuti zasmiať. Prečo? Smiech predsa lieči a je dobrý nielen pre dobré psychické zdravie, ale i predĺženie mladosti. Pri smiechu sa vám napína množstvo svalov na tvári i tele, zvyšuje sa kapacita pľúc a posilňuje srdce. Smiechom sa v tele uvoľňujú endorfíny – hormóny šťastia, ktoré zlepšujú vašu imunitu a rozžiaria tvár. Znižuje sa napätie a stres a prináša obrovskú úľavu. Smejte sa často, veľa a hlavne z plných pľúc. Je to nákazlivé a príťažlivé pre okolie. Ako povedala Audrey Hepburn: „Najkrajšie dievčatá sú šťastné dievčatá.“ A to isté platí aj o pánoch.

Pohyb vám prinesie radosť

Nielen smiechom sa vyplavujú endorfíny. Tvoria sa v tele napríklad aj pri športe, bez ohľadu na to, či ho máte alebo nemáte radi. Pravidelným športovaním zároveň pozitívne vplývate nielen na svoju náladu, ale aj na mentálnu a fyzickú výkonnosť, skrátka celkovú vitalitu tela aj duše, ako aj na obranyschopnosť (menej infekčných ale aj nádorových ochorení), metabolizmus (nižšie riziko cukrovky 2. typu) či pamäť. Okrem toho sa pravidelným športovaním môžete zbaviť aj nejakých tých nadbytočných kilogramov, čo potvrdzuje aj dr. Barbara Ukropcová (ak chcete uviest tituly, je to doc. MUDr. Barbara Ukropcova, PhD, ale co sa mna tyka, staci dr.): „Šport je výborným prostriedkom na zlepšenie nálady a zníženie stresu. Okrem toho je dostatočná dávka pohybu veľmi dôležitá, aj keď chceme nejaké tie kilá schudnúť, alebo si nižšiu hmotnosť po schudnutí udržať. Netreba však zabúdať na to, že musí ísť o trvalú a komplexnú zmenu životného štýlu, aj s úpravou stravovacích návykov, spánkového režimu atď. Ak sa chceme nášmu telu zavďačiť, je dôležité vyhnúť sa nárazovým, drastickým opatreniam a extrémnym režimom.“ Športovať či cvičiť treba pravidelne – minimálna dávka pohybu, odporúčaná WHO, s cieľom zvýšiť fyzickú zdatnosť a zlepšiť zdravotný stav, je minimálne 30 minút stredne intenzívneho pohybu (zjednodušene môžeme povedať, že sa treba poriadne spotiť 🙂 minimálne 5x týždenne. Ak neradi beháte a posilňovne nie sú vašou šálkou kávy, zvoľte taký pohyb, aký najviac vyhovuje vám. Zatancujte si na obľúbené pesničky alebo sa choďte prevetrať do prírody. Aj svižná chôdza sa počíta.

Podeľte sa o radosť

Aj vy ste radi pozerali obľúbený seriál Priatelia? Áno, pozrieť si vtipný, komediálny seriál tiež pomôže uvoľniť sa od stresu a načerpať pozitívnu energiu. Ešte viac vám však pomôžu tí skutoční priatelia, ktorým sa môžete so všetkým zveriť. Keď sa s ľuďmi podelíte o svoje starosti, zmenšia sa. No keď sa s nimi podelíte o radosti, znásobia sa. Ak vy nevidíte svetlo na konci tunela, oni vám pomôžu pozrieť sa na veci z iného uhla, s nadhľadom a humorom. Sú garanciou smiechu a dobrej nálady, tak na to určite nezabúdajte a ešte teraz si dohodnite priateľské stretnutie, napríklad aj na tenisovom kurte.

Pravidelne relaxujte

Relax vám pomôže zbaviť sa starostí, trápení alebo stresu a znovu vidieť svet cez ružovejšie okuliare. Čas, kedy si nájdete chvíľku len pre seba, uvoľníte myseľ a načerpáte pozitívnu energiu, môže mať rôznu podobu. Či už si budete čítať dobrú knihu, zájdete na hodinu jógy alebo na masáž, určite sa potom budete cítiť lepšie. Nechajte sa rozmaznávať a uvidíte, že svet bude hneď krajším. Hodinka v saune, u kaderníčky či kozmetičky z vás spraví nového človeka zvonku i zvnútra. Nemajte výčitky, že zanedbávate rodinu, keď robíte niečo pre seba. Robíte totiž niečo aj pre svoje i zdravie, najmä to psychické. Aj vaša rodina viac uvíta, keď budete v pohode, ako keď budete nervózne behať po dome s vysávačom.

Povedzte „áno“, je to jednoduché

Ako vo všetkom, aj pri pozitívnom myslení platí zlaté pravidlo, že začať treba od seba. Ak chcete do svojho života privolať viac pozitívnych vecí, musíte zmeniť svoje myslenie a zbaviť sa všetkého negatívneho, podobne ako pri upratovaní. Neanalyzujte a neriešte neriešiteľné. Netrápte sa niečím, čo nezmeníte alebo neovplyvníte. Máte pred sebou veľkú výzvu? Pozitívne myslenie je 90 % úspechu. Zoberme si príklad od športovcov, ktorí nikdy nejdú do zápasu s tým, že ho prehrajú. Myseľ je veľkou čarodejníčkou. Stačí málo a zmenu pocítite okamžite. Hovorte ľuďom a výzvam „áno“. Skúšajte nové veci. Nikdy neviete, čo vám môže priniesť potešenie a zábavu. Tešte sa z maličkostí. Z dúhy na oblohe, šuchotu jesenného lístia pod nohami, z kúska čokolády. Ale poznáte to, všetko s mierou 🙂

