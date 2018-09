Babie leto je najlepší čas na chudnutie. Presvedčte sa sami Ohodnoť článok Ohodnoť článok

V západných krajinách ho nazývajú indiánskym letom, v Nemecku letom svätého Michala, v Bulharsku je to cigánske leto. U nás ho voláme babie leto preto, lebo všadeprítomné pavučinky pripomínajú strieborné vlasy babičky. Niekedy príde v polovici septembra, niekedy až v októbri. No jedno je však isté. Keď jeseň zafarbí listy dozlata a rovnako pestrá je i ponuka tohtoročnej úrody, ideálnejší čas na chudnutie sotva nájdete. Ak budete postupovať podľa rád odborníčky na ketodiétu, čoskoro už nadbytočné kilá nebudete musieť skrývať do širokých svetrov.

Menej lákadiel vás naštartuje

V období jesenných kabátov a teplých svetrov si všetci vydýchneme, že tie kilečká navyše sa nám budú odteraz ľahšie schovávať. Prečo s chudnutím čakať až na novoročné predsavzatia? Začnite teraz! „V lete existuje množstvo lákadiel ako grilovanie, sezónne ovocie či zmrzlina, kvôli ktorým je pre niekoho chudnutie oveľa náročnejšie. Jeseň je dobrá v tom, že takýchto lákadiel je menej, do Vianoc je pomerne ďaleko, a preto je vhodné využiť čas a zmeniť svoje stravovacie návyky práve teraz,“ hovorí Martina Dvořáková, výživová špecialistka z KetoDiet.

Dbajte na pravidelnosť

V prvom rade dbajte na to, aby ste v priebehu dňa zrazu nezostali bez jedla alebo narýchlo nesiahli po nezdravej alternatíve. Dodržiavajte pravidelnosť, jedzte každé tri hodiny a majte pri sebe aspoň malú proteínovú tyčinku, napríklad s figami či arašidmi, ktorá vás zasýti vďaka vysokému obsahu bielkovín. Pomedzi jedlá nezabúdajte na pitný režim a vypite aspoň 2,5 – 3 litre tekutín denne. Telo si na to zvykne a postupne prinesie výsledky. Pravidelnosť je totiž najlepšou priateľkou chudnutia. Potvrdzuje to aj odborníčka na ketodiétu: „Keď telu dodávame jedlo pravidelne počas dňa v správnom množstvo a zložení, budeme po celý deň rovnomerne sýti a teda nehrozí, že nás prepadne vlčí hlad. Zrýchli si nám metabolizmus a telo si nebude vytvárať tukové zásoby na horšie časy,“ hovorí Martina Dvořáková z KetoDiet.

Naložte si jeseň aj na tanier

Vybehnite von, počasie je teraz ideálne

Je známe, že ak chcete schudnúť, musíte sa aj viac hýbať. Vyrazte do prírody, tie farby a scenérie vás budú motivovať! Vysadnite na bicykel, behajte pomedzi šuchotavé lístie, alebo sa vyberte na turistiku. Nájdite si pre seba najvhodnejšiu pohybovú aktivitu. „Ideálne je zaradiť ju do svojho programu aspoň dvakrát týždenne po 45 minút,“ hovorí Martina Dvořáková a s úsmevom dodáva: „aj svižná prechádzka sa počíta.“ Nedajte sa dvakrát prehovárať a využite krásy jesene vo svoj prospech. Telo sa vám za to určite odmení.

Foto: KetoDiet

