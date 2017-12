Apple potajomky spomaľuje iPhony Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Spoločnosť Apple vytvorila okolo svojej značky čosi ako kult. Technickí nadšenci sú do ich výrobkov zbláznení. Najnovší škandál však Apple pripraví o množstvo fanúšikov. Kritici dlhodobo hovoria, že spoločnosť spomaľuje svoje staršie iPhony, aby ľudí nalákala na kúpu novšieho modelu. Mnohí toto tvrdenie považovali len za konšpiračnú teóriu, no pred pár dňami spomaľovanie priznal samotný výrobca!

Pravdaže, Apple prišlo so zdôvodnením, ktoré má minimalizovať škody. Vraj to robili s dobrým úmyslom, aby zabránili nečakaným vypnutiam starých telefónov. Zákazníci však s takýmto vysvetlením nie sú spokojní. Veď spoločnosť sa priznala, že bez ich vedomia už druhý rok cielene znižuje výkon telefónov. Apple nepovedala, prečo vyšla s pravdou na povrch až teraz. Dôvod sa však zdá byť jasný – nedávne porovnanie portálu GeekBench, ktorý dátami podložil, že staršie verzie iPhonov sa nezapínajú tak rýchlo, ako by mali.„Ľudia z Apple nás roky uisťovali, že potajomky nespomaľujú staršie telefóny. Bez ohľadu na to, aký mali dôvod, poškodí to ich reputáciu na desaťročie,“ napísal na twitteri Marco Arment, bloger a vývojár iPhonov.

Viacerí ľudia sa teraz pýtajú, čo ďalšie Apple tají. Ak kalifornská spoločnosť spomaľuje telefóny s dobrým úmyslom, mala o tom informovať vopred. Kritika, hnev a nedôvera sú na mieste. Svetoznáma značka si za všetko môže sama.

