Apple sa pripravuje na smrť iPhone

iPhone je možno najúspešnejší produkt všetkých čias. Predalo sa z neho viac ako miliarda kusov a urobil z Apple najcennejšiu verejne obchodujúcu spoločnosť na svete. Napriek tomu sa už Apple pohráva možnosťou, že slávny telefón nahradia nové druhy počítačov, rovnako ako to spravil iPhone pred desiatimi rokmi.

Smartfóny sú momentálne dominantné prístroje výpočtovej techniky, ale Microsoft, Google, Facebook, a teraz dokonca aj Apple už začínajú investovať do technológie rozšírenej reality (AR – augmented reality), ktorá integruje počítačovú grafiku do reálneho sveta.

Vízia je taká, že táto technológia skončí v ľahkých a prenosných inteligentných okuliaroch, ktoré budú môcť nahradiť všetky obrazovky v našom živote – aj iPhone.

Apple vidí to, čo aj ostatné technologické spoločnosti: smartfóny už nepoháňajú trh tak ako pred niekoľkými rokmi. Technologické spoločnosti ich potrebujú niečím nahradiť.

Generálny riaditeľ spoločnosti Apple, Tim Cook, miluje rozprávať o rozšírenej realite. “Som taký nadšený, že to chcem vykričať do celého sveta,” povedal začiatkom tohto mesiaca.

Nie je to prvýkrát, čo naznačil, že Apple chystá veľký nový produkt súvisiaci s AR.

“Na skutočne kvalitnú AR si ešte chvíľu počkáme, pretože najskôr musíme rozlúsknuť niekoľko poriadne tvrdých technologických orieškov, ktoré s ňou súvisia. Ale raz to príde a potom sa budeme len diviť, ako sme kedy žili bez nej. Tak, ako si dnes nevieme predstaviť život bez telefónov,“ povedal Cook pred rokom.

Tajný projekt

Apple zatiaľ neoznámil, že by pracoval na okuliaroch, no v zákulisí sa to šepká.

Appletoiž nikdy hovorí o budúcich produktoch, ale naráža na ne dvomi spôsobmi: prostredníctvom akvizícií a softvéru.

Začiatkom tohto mesiaca oznámila firma tzv. ARKit, čo je softvér, ktorý vývojárom uľahčuje tvorbu AR aplikácií pre iPhone.

Predpokladá sa, že tento rok na jeseň bude pre iPhone existovať už celý rad AR aplikácií.

Najskôr vykradnite samých seba

Apple nikdy nevadil kanibalizmus namierený voči vlastným produktom. Aj na iPhone začal pracovať preto, lebo hľadal náhradu za iPod, ktorý bol v roku 2005 celosvetový trhák.

Analytik Apple Gene Munster hovorí, že iPhone postupne nahradia „Apple okuliare“, ktoré podľa neho budú v predaji od roku 2020 za asi tisíc eur.

“Myslím, že vývin okuliarov bude trvať dlhšie, ale predsa len nakoniec nahradia legendárny smartfón.”

