Ak uvažujete o tetovaní. Týchto desať vecí potrebujete vedieť

Ohodnoť článok

Rady pri prvom tetovaní

Rozmýšľate o svojom prvom tetovaní? Je to „cool“, no neunáhlite sa. Predtým, ako sa definitívne rozhodnete, by ste si mali o tetovaniach niečo naštudovať. V tomto článku sa dozviete odpovede na základné otázky, ktoré by vás mohli zaujímať.

Rady pri prvom tetovaní

Kde to bolí najmenej a kde najviac

Každý má iný prah bolesti. Väčšinovo však platí, že najmenej bolí tetovanie na ruke a stehne. V týchto častiach tela máme viac tukového tkaniva a menšiu hustotu nervov. Najbolestivejšie sú miesta, na ktorých je minimum tuku a veľmi tenká koža. Také sú rebrá, chodidlá či okolie hrudnej kosti.

Čo sa počas tetovania deje s kožou

Atrament sa vnáša a preniká do prostrednej z troch vrstiev pokožky, ktorá sa volá dermis. Nanesený pigment je priveľký na to, aby ho biele krvinky zlikvidovali, preto ostane v dermise natrvalo.

Tip redakcie: Ako sa starať o tetovanie. Návod, aby sa vám tetovanie zahojilo správne

Ako sa treba na tetovanie pripraviť

Pred návštevou tetovacieho salóna by ste sa mali osprchovať alebo aspoň umyť časť tela, ktorú si chystáte skrášliť. Ďalšie hygienické kroky má na starosti štúdio. Miestnosť musí byť čistá. Kožu vám pred tetovaním oholia a potrú alkoholom, aby mali istotu, že je úplne sterilná.

Ako dlho trvá, kým sa tetovanie zahojí

Priemerne dva týždne. Niekedy to však trvá dlhšie v závislosti od klientovej kože a dĺžky samotného úkonu.

Ako by ste sa mali o tetovanie starať v prvých dňoch

Tri-štyri dni po vytvorení si ho umývajte dvakrát denne. Tetovanie je totiž vtedy viac-menej otvorená rana. Po umytí sa utrite papierovým obrúskom. Nepoužívajte uterák, pretože ten môže zadržiavať baktérie. Po pätnástich minútach naneste na miesto tetovania čistými rukami hydratačný krém. Robte to ráno a večer v prvé dva dni. Menej krému je v tomto prípade viac. Po druhom dni prejdite na čistiacu vodičku. Na mieste tetovania sa neškrabkajte. Dva týždne sa vyhýbajte slnku aj bazénom. A na záver najdôležitejšie, ak chcete, aby vaše tetovanie vydržalo pekné dlhé roky, mali by ste vonku vždy používať opaľovací krém.

Ako často treba tetovanie obnovovať

Ak nenastali žiadne problémy v procese hojenia, tetovanie môže vydržať v plnej kráse aj desať rokov. Pravdaže, ľuďom, ktorí sú stále na slnku, tetovanie vybledne rýchlejšie. Po rokoch ho treba obnoviť, pretože nestarnete len vy, ale aj pigment vo vašej koži.

Aká je najlepšia rada pre tých, ktorý si nie sú istí, či tetovanie chcú

Nerobte to, kým sa jedného dňa nezobudíte a nepoviete si: Som pripravený a viem, čo chcem. Je to doživotná procedúra, nepúšťajte sa do nej, ak poriadne neviete, čo si chcete dať vytetovať.

Ako zistíte, či sa zverujete do rúk odborníkovi

Viaceré dostupné informácie vám mnohé naznačia. Zistite si, či je tetovacie štúdio známe, aké má portfólio, ako dlho treba čakať na termín a aká je cena. Pohľadajte aj recenzie na internete, prípadne sa popýtajte kamarátov.

Koľko tetovanie stojí

Líšia sa nielen ceny, ale aj spôsob účtovania. Niektorí umelci majú pevnú sadzbu za tetovanie, iní majú stanovenú sumu za hodinu, pri väčších tetovaniach za pol dňa alebo deň. Určite si porovnajte cenníky viacerých štúdií. Ako všade inde platí, že najnižšia cena sa často rovná aj najnižšej kvalite.

Dá sa tetovanie jednoducho odstrániť

Odstránenie tetovania laserom je bolestivý proces, ktorý vyžaduje niekoľko sedení. Aj proces hojenia je ťažký a môže trvať roky v závislosti od veľkosti tetovania.

Aké sú vaše rady pri prvom tetovaní?

Čítajte tiež:

Prečo tetovanie bolí najviac v určitých oblastiach

Moderná doba pre kamionistov. Ako chcú startupy oživiť priemysel samoriadiacimi technológiami

Ako počas dňa zažívať pociť šťastia čo najčastejšie

Zdrtoj: http://www.mensfitness.com/styleandgrooming/grooming/considering-tattoo-heres-what-you-need-know-first