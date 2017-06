Moderná doba pre kamionistov. Ako chcú startupy oživiť priemysel samoriadiacimi technológiami

Ohodnoť článok

Samoriadiace kamióny

Kamióny sú neodmysliteľnou súčasťou aktívnej ekonomiky. V USA zamestnávajú 1,7 milióna šoférov a vyprodukujú 23% skleníkových plynov vypustených dopravnými prostriedkami. Až v dvadsiatich deviatich štátoch USA ide o najrozšírenejšie povolanie, ktoré však trápia chabé mzdy a extrémna fluktuácia zamestnancov až 81%. Niektoré spoločnosti si preto zobrali za úlohu tento sektor zmodernizovať. Ako k tomu pristupujú?

Uber

Spoločnosť odkúpila minulý rok startup Otto, ktorý sa zaoberá samoriadiacimi kamiónmi. Ich zámerom je, aby si šoféri počas dlhých ciest mohli oddýchnuť. Samoriadiace kamióny by tiež vďaka zníženému brzdeniu a rozbiehaniu šetrili palivo. Je však otázne, či projekt uvidí svetlo sveta – zažalovala ho totiž sesterská firma Google, Waymo.

Waymo

Momentálny líder na trhu samoriadiacich áut chce svoje senzory zakomponovať aj do kamiónov. „Táto technológia je omnoho bezpečnejšia a radi by sme ňou znížili aj počet smrteľných nehôd spôsobených kamiónmi.“ V roku 2015 pri nich v USA zomrelo 4067 ľudí a zranilo sa 116000.

Starsky Robotics

Tento startup chce šoférom umožniť pracovať bližšie k domovu alebo dokonca priamo z domu. Vyškolený šofér by na ovládanie kamióna používal špeciálny diaľkový ovládač.

Peloton

Spoločnosť pracuje na asistenčnom programe, vďaka ktorému by sa kamióny mohli zaradiť za seba a vytvoriť tak akýsi pelotón. Program by upozornil vodiča, keby sa nablízku vyskytoval iný kamión, s ktorým by sa mohol „spolčiť“. Po odsúhlasení návrhu oboma vodičmi by jeden kamión automaticky sledoval druhý. To znamená, že ak prvý kamión zabrzdí, druhý to spraví tiež. Šoféri by si mohli oddýchnuť a ušetrilo by sa aj 7% paliva.

Volvo

Volvo sa zameriava na zariadenia, ktoré sa nevyskytujú v bežnej premávke. Minulý rok testovalo svoj samoriadiaci kamión v švédskej bani v hĺbke 1320 metrov pod zemou. Cieľom je zlepšiť plynulosť chodu a bezpečnosť v baniach. Momentálne testujú samoriadiace smetiarske autá. Na verejných cestách použijú technológiu na asistovanie vodičovi, nie na jeho nahradenie.

Daimler

Highway Pilot, balíček senzorov a kamier, má zvýšiť bezpečnosť na cestách. Spoločnosť sa tiež zaoberá elektrickými kamiónmi. Mali by ich predstaviť už tento rok.

Amazon

Minulý rok zostavila spoločnosť dvanásťčlenný tím, ktorý má pracovať na zlepšení dodávania objednávok pomocou autonómnych technológií. Je možné, že sa chce časom „zbaviť“ partnerov ako UPS a FedEx a prepravu objednávok riešiť samostatne.

Tesla

Elon Musk chce v septembri predstaviť elektrický kamión, ktorý podľa jeho vlastných slov jazdí „ako športové auto“. Mal by byť bezpečnejší, šetrnejší a lacnejší na prevádzku a malo by sa na ňom omnoho lepšie jazdiť.

Nikola

Spoločnosť plánuje postaviť 364 čerpacích staníc pre vodíkom poháňané vozidlá, vrátane kamiónov, ktoré by chcela predávať už v roku 2020. Dojazd takéhoto kamiónu je vraj takmer 1300 km.

Embark

Samoriadiaca technológia tejto spoločnosti si poradí s hmlou, tmou aj oslepujúcim svetlom. „Kamiónová preprava je chrbtová kosť našej ekonomiky. Samoriadiace kamióny by najmä na dlhých cestách priniesli množstvo výhod.“

Hoci väčšina startupov zahŕňa vo svojich plánoch aj prítomnosť šoféra, s postupujúcou technológiou sa to môže zmeniť. Momentálne je však problém skôr inde – od roku 2005 je záujem o toto povolanie stále menší. Zmodernizovanie priemyslu by doňho opäť mohlo nalákať ľudí.

