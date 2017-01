Ohodnoť článok

Možno ste sa rozhodli, že práve rok 2017 bude rokom kedy sa pripojíte k pokresleným ľudom či naopak si svoju zbierku umenia na tele rozšírite. Možno ste si už vybrali čo by ste si chceli dať vytetovať no stále rozmýšľate kam a prečo tetovanie najviac bolí na určitých miestach. Záleží na prahu bolesti.

No možno ste si už miesto pre svoje tetovanie vybrali a bolesť vám v tom nezabráni. Ide o kúsok umenia, ktoré dokonale ladí s vašou anatómiou a navrhli ste si ho s jasnou predstavou v mysli. Takže miesto tetovania nehodláte meniť len preto, že to môže o trochu viac bolieť.

Majiteľ tetovacieho štúdia nám objasní prečo tetovanie na určitých miestach bolí najviac

,,Bolesť znáša každý inak, niektorí lepšie, niektorí horšie,” hovorí majiteľ. Keď vás tetujú, na každom mieste na tele to cítite rôzne.

Oblasti, ktoré sú najviac citlivé a vždy najviac bolia. Napríklad vrchná časť nohy ako priehlavok, na vnútornej strane bicepsu, pod kolenom, na hrudníku a na bruchu.

,,Ľudia sa ma stále pýtajú, kde to bolí najmenej. Jednoducho povedané, vrchná časť ruky ako je rameno býva najmenej bolestivé miesto. Nikdy by ste si však nemali rozhodovať podľa toho kde to bolí najmenej. Je to predsa tetovanie, bude vás bolieť všade,” vysvetľuje majiteľ štúdia. ,,Akonáhle je hotové, nemôžete ho presunúť preto si ho vždy dajte na miesto kde ho chcete mať. Kašlite na bolesť. Tá prejde a vy budete mať niečo čo budete milovať po zvyšok života.”

Ako znížiť bolesť pri tetovaní

Existuje však niekoľko spôsobov ako bolesť zmierniť ak je váš prah bolesti obzvlášť nízky. ,,Ak ide o zmiernenie bolesti, existuje niekoľko sprejov a krémov, ktoré sa dajú použiť, nie však v prípade malých tetovaní. Sú účinné len keď je pokožka ,,otvorená”, čiže na veľké kúsky, ktoré trvá dokončiť niekoľko hodín.“

,,Najlepšie je na bolesť nemyslieť. Skúste sa napríklad rozprávať s tatérom či si dajte do uší obľúbenú hudbu, alebo pozrite film. Niečo čo vás rozptýli.”

Zistili sme teda, že tetovanie v určitých miestach bolí najviac preto, lebo niektoré miesta sú viac citlivé a všetci sme iní a znášame bolesť odlišne.

Tetovanie je zvyčajne na celý život takže si ho dajte presne tam kde ho chcete mať, bolieť bude aj tak. Neuspokojte sa s druhým najlepším a nestrávte zvyšok života želaním si aby ste si vybrali iné miesto.

Zdroj: bustle.com