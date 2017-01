Ohodnoť článok

Aj keď juhovýchodnú Áziu poznáme hlavne vďaka plážam a dovolenkám na slnečných ostrovoch, táto časť sveta má čo ponúknuť aj tým, ktorí preferujú skôr aktívny typ oddychu. Ponúkame vám výber piatich top trekov v juhovýchodnej Ázii, ktoré uchvátia predovšetkým výhľadmi a rozmanitosťou fauny a flóry.

Sopka Mount Batur, Bali, Indonézia

Na túto túru si budete musieť privstať, keďže sa tam vyráža už okolo 2.30 ráno. Čaká vás asi hodinový výstup potme po kamenitom teréne. Odmenou je neskutočný východ slnka, ktorý budete môcť pozorovať zvrchu sopky Batur, doslova medzi oblakmi.

Sapa, Vietnam

Aj keď sa príroda v okolí Sapy na severe Vietnamu radikálne mení z dôvodu výstavby nových hotelov, ak zájdete vyššie do hôr a budete mať šťastie na miestnu sprievodkyňu, ktorá vás zavedie na menej turistické miesta, výhľady na okolité ryžové polia a malé roztrúsené osady máte zaručené.

Z dedinky Kalaw k jazeru Inle, Barma

Táto túra trvá tri dni, odporúča sa absolvovať ju s miestnym sprievodcom kvôli neoznačenému terénu, ale aj kvôli tomu, že veľa miestnych, ktorých stretnete po ceste, nehovorí anglicky. Počas trekingu navštívite miestnych farmárov, prespáva sa v ich skromných príbytkoch alebo budhistických kláštoroch.

Hora Kinabalu, Borneo, Malajzia

Fyzicky zdatnejší môžu urobiť výstup na vrchol do ôsmich hodín. Tí, ktorí si netrúfate šľapať do výšky 4095m v svižnom tempe, si môžete túru rozdeliť do dvoch dní a prespať v horskej chate na pol ceste. Vyjde vás to však takmer dvakrát toľko, keďže samotný nocľah na skromnej posteli stojí 120 eur/osobu.

Horské kmene, Thajsko

Ak sa vám zunujú thajské pláže, vedzte, že na severe krajiny váš čaká divoká džungľa a málo známe horské kmene, ku ktorým sa môžete dostať so sprievodcom.

Ázia jednoznačne ponúka viac, než miesta s množstvom turistov. A aj keď na spomínaných túrach nebudete sami, výhľady po výstupoch na vrcholy sú neopakovateľné.