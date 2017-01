Chudoba na Filipínach sa v očiach detí neodráža ani zďaleka

Ohodnoť článok

Chudoba na Filipínach je a existuje. Obzvlášť na odľahlých ostrovoch, ktoré sú ďaleko od miest a turizmus tu nie je až tak populárny. Ak takéto odľahlé miesta navštívite, chudobu určite spozorujete. Miestni bývajú v drevených chatrčiach, ktoré často nemajú ani splachovací záchod. Okolo domu im behajú vlastné sliepky, prasatá a každá rodina má svojho kohúta. Prečo? Na Filipínach sú totižto populárne kohútie zápasy. Chudobu tu však veľmi neriešia a sú radi za to, čo majú. A to najmä deti, ktoré si zlú životnú situáciu, zatiaľ, neuvedomujú.

Filipíncov živia najmä ich ruky a „pracujú“ tu už aj malé deti

Príjem Filipíncov závisí najmä od oblasti, v ktorej sa v rámci krajiny nachádzajú. Filipíny majú vyše 7 000 ostrovov a len zlomok je populárny pre turistov. Turistický ruch je na Filipínach veľmi rozšírený aj z toho dôvodu, že je tu neuveriteľne lacno. Úplne v pohode prežijete s jedlom za 5 € na deň. Avšak, na Filipínach je populárne poľnohospodárstvo, rybolov a vlastné podnikanie. Mnoho Filipíncov si otvára vlastné obchody, v ktorých predávajú to, po čom je práve dopyt. Potraviny sú na Filipínach naozaj lacné, no nezdravé. Veľa Filipíncov je nezdravo, obľubujú čipsy, krekry a rôzne vyprážané jedlá, ktoré predávajú v stánkoch na uliciach. Z tohto dôvodu nie je až taký problém nájsť Filipínca, ktorý trpí nadváhou. To je ale paradox, čo? Chudobná krajina a ľudia s nadváhou.

Slovo „pracujú“ sme v podnadpise uviedli v úvodzovkách, pretože aj deti zarábajú rodičom peniaze, no nie dákym násilným spôsobom. Často vás oslovia na pláži s tým, či si nechcete kúpiť náramky, náhrdelníky a rôznu inú bižutériu. Avšak, nie sú veľmi dobrí obchodníci a keď vidia, že nemáte záujem, skôr sa chcú s vami hrať, než na vás zarobiť.

Aj napriek chudobe sú Filipínci jeden z najmilších národov

Ako sa hovorí, čím máte toho menej, tým ste šťastnejší. Viac peňazí znamená viac problémov. Filipínci sú naozaj jeden z najmilších národov na svete, podobne ako Thajčania alebo Maldivčania. Tieto chudobnejšie krajiny majú jedno spoločné – nádherné úsmevy a vľúdne srdcia. Na Filipínach sa vám bežne stane, že vám povie dobré ráno náhodná okoloidúca, alebo vám dá high five dieťa, ktoré sa hrá na ulici. A to by sme sa mohli učiť od nich aj my.