Najpokojnejšie obdobie a zároveň najočakávanejšie sviatky roka sa nezadržateľne blížia. Pomaličky odpočítavame dni do Štedrého večera, píšeme listy Ježiškovi a ladíme sa na sviatočnú atmosféru. Inak to nie je ani u speváčky Márie Čírovej, ktorá si chvíle do Vianoc kráti a užíva vianočným turné. Tak ako väčšina z nás, ani ona sa už nevie dočkať vianočného obdobia, kedy bude môcť nachvíľu zastaviť, spomaliť pracovné tempo a vydýchnuť si v kruhu rodiny a užívať si spoločné chvíle spolu s partnerom Marošom a deťmi Hugom (7) a Zoe (4).

Vianoce Márie Čírovej

V dnešnej uponáhľanej dobe častokrát zabúdame na pravú podstatu Vianoc a naháňame sa za povinnosťami bez toho, aby sme si uvedomili, že Vianoce to nie je len Štedrý večer. Kúzlo Vianoc totiž môžeme zažívať každý deň. „Pre mňa bolo kúzlo Vianoc vždy o rodine a o čase, ktorý trávime počas Vianoc spolu. O tom, že spolu zdobíme stromček, že spolu pečieme koláčiky, varíme kapustnicu, rozbaľujeme darčeky, pozeráme rozprávky… O tom, že si tých pár vzácnych dní v roku užívame v kruhu tých, ktorí sú nám najbližší. Tak ma vychovali moji rodičia a tak isto sa teraz snažím vychovať ja svoje deti a vdýchnuť to isté rodinné kúzlo aj do ich Vianoc a detstva,“ hovorí Mária o tom, čo znamená kúzlo Vianoc pre ňu.

Mária je z hudobníckej rodiny a preto si Vianoce nevie predstaviť nielen bez partnera, detí, rodičov a súrodencov, ale pochopiteľne ani bez krásnych vianočných kolied a pesničiek. Aj preto sa zapojila do projektu značky Milka „Kúzlo Vianoc každý deň“ a naspievala súbor vianočných pesničiek, ktoré majú ľuďom pripomenúť, aké je dôležité užiť si Vianoce v rodinnom kruhu. „Vianoce a vianočné pesničky milujem. Aj preto som nahrala Vianočný album a momentálne nám beží vianočné koncertné turné spolu s Robom Opatovským. Zároveň mám čokoládu Milka veľmi rada, a tak som sa rozhodla zapojiť do tohto projektu. Môj hlas budete počuť vo vtipných krátkych animovaných videách s vianočnou tematikou,“ upresňuje Mária a dodáva, že to nebola úplne prvá skúsenosť tohto druhu, keďže už dabovala v nejakých rozprávkach.

Vianoce a čokoláda

Vianoce a čokoláda pre Máriu k sebe neodmysliteľne patria. „Vždy pred Vianocami si pečieme vlastné domáce koláčiky. Okrem toho sme od detstva zvyknutí, že na stromčeku sa vždy ligotali čokoládové dobroty a lákali nás vždy, keď sme prešli okolo stromčeka,“ spomína si Mária. U Čírovcov zdobí stromček celá rodina – deti vždy pomáhajú a veľmi si to užívajú. „Ak stíhame, tak si ozdobíme stromček už skôr, napríklad 20. decembra, aby mali deti radosť a aby sme si všetci užili vianočnú atmosféru čo najdlhšie,“ dodáva. Stromček sa snažia kúpiť vždy živý, samozrejmosťou je tiež kapor, šalát, kapustnica a oblátky s medom a cesnakom. „Po večeri si vždy rozkrojíme jabĺčka a deti v nich hľadajú hviezdičky. Keď sme boli deti, chodievali sme aj na polnočnú omšu, ale posledné roky ju vynechávame, pretože naše deti sú na to ešte maličké,“ vysvetľuje Mária. Odkedy sa s partnerom Marošom stali rodičmi, ich Vianoce sú celkom iné. „Užívame si ešte viac smiechu a radosti. Pred tým sme na Vianoce zvykli chodiť k rodičom, dnes je to iné. Štedrý deň trávime vo štvorici, pretože už máme vlastnú rodinu. A tá úprimná detská radosť z darčekov, zo snehu a z rozprávok Vianoce celkom zmení. Zrazu sú ešte veselšie, než kedykoľvek pred tým.“

Malých aj veľkých milovníkov čokolády a Vianoc určite poteší aj veľký adventný Milka kalendár plný sladkých dobrôt, ktorý nájdu od 5. decembra v Trnave a Banskej Bystrici. Okrem čokoládových darčekov ponúkne najmä najmenším možnosť napísať list Ježiškovi či vyzdobiť si vianočný stromček. Sviatočnú atmosféru vykúzlia aj milé vianočné pesničky, ktoré naspievala Mária Čírová. Tie budú znieť z obrazovky v kalendári a odprevadia ich hravé animované spoty s postavičkami z obalu Milka adventného kalendára. Pravé čokoládové kúzlo Vianoc môžete zažiť každý deň aj vy, s lahodným kúskom čokolády z adventného kalendára Milka.