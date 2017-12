Už žiadne umelé sladkosti. Takto má vyzerať originálny/(eko) mikulášsky balíček 21. storočia Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Pomaly, ale isto sú za dverami. Vianoce. Prichádza obdobie, ktoré sa nám asi najviac spája s obdarúvaním druhých. A Mikuláš to vždy celé odštartuje. Napriek tomu, že väčšinou tento sviatok intenzívnejšie prežívajú deti, ľahostajný by nemal byť ani dospelým. Nielen kvôli tomu, že oni „pomáhajú“ Mikulášovi balíčky pripraviť a doručiť, ale aj preto, že aj oni svoje balíčky dostanú tiež.

Čo teda zabaliť do balíčka, aby spĺňal status nezabudnuteľný , a zároveň mal prívlastok eko? Poďme na to.

Oplatí sa staviť na kvalitu

Mikulášske balíčky by nemali byť preplnené sladkosťami, ale to už dávno vieme . Maškrta však nesmie chýbať. Čokoláda patrí k tým najobľúbenejším a úplnou klasikou sú čokoládové figúrky. Mikuláš, anjel, čert alebo adventné kalendáre. No pozor. Nedajte sa v žiadnom prípade oklamať. Téma čokolády je nikdy nekončiacou diskusiou. Tá kvalitná obsahuje kakao, žiadne náhrady. Jednoduché pravidlo teda znie: pokiaľ sa na výrobku píše, že ide o cukrovinku alebo pochúťku, 100% ide o výrobok z kakaovej polevy a stužených tukov, ktoré s chuťou ani kvalitou čokolády nemajú nič spoločné. Ak chcete mať istotu, siahnite po fair-trade výrobkoch. Obsahujú minimálne 50% kakaa. Pravá čokoláda na rozdiel všelijakých napodobenín, ktoré vám zaťažia trávenie, zlepšuje náladu, tlmí bolesť, prináša pocit šťastia a lieči depresiu.

Potrebné vitamíny, minerály dodá do balíčka sušené ovocie a orechy. Či už to budú tradičné jabĺčka, slivky, marhule alebo exotickejšie kiwi a banány. Z orieškov odporúčame skôr vlašské, makadamové alebo mandle či pistácie. Oproti typickým arašidom majú zdravé zloženie tuku a esenciálnych mastných kyselín. Určite nimi nešetrite. Dlho vám vydržia a ako zdroj rýchlej a zdravej energie ich môžeme mať kedykoľvek pri sebe.

PS: Nezabudnite na mandarínku

Ponožky nesmú chýbať …

Keďže hovoríme o originálnom balíčku, nemôžu byť akékoľvek. Ponožky už dávno prestali byť nudnou súčasťou nášho outfitu. Takže kľudne stavte na vianočnú tématiku alebo na motív, ktorý celoročne vyjadruje JA obdarovaného, jeho postoje, názory, či záľuby. Čo, keď sa k tomu ešte pridá podpora lokálneho poctivého výrobcu, ktorý má skutočnú textilnú tradíciu? Vtedy je všetko, ako má byť.

Šampanské či dobré vínko …

Ako sa v jednej reklame spomína, dôvod na oslavu sa nájde každý deň. Stretnutie s priateľmi, pohodový večer v kruhu svojich blízkych pri príprave na pokojné sviatky. Za lepšie víno si priplatíme. No priplaťte si aspoň za kvalitu, za víno, ktoré bolo dopestované na miestnych a obnoviteľných zdrojoch, kde je povinnosťou človeka riadiť poľnohospodársku činnosť tak, aby bola harmonickou súčasťou prírody.

Mikulášska spodná bielizeň alebo úplne netradičné pyžamo?

Tradičným kostýmom Santa Clausa či pani Clausovej určite nič nepokazíte, ale… Všetci máme radi vtipné a najmä netradičné kúsky. Čo tak spodky s nápisom, ktorého dvojzmysly pochopíte len vy a vaša polovička, či kamarát? Malý tip: Vždy vyberajte spodné prádlo a pyžamko zo 100% bavlny. Nielenže predídete zdravotným komplikáciám, ale obdarovaný sa bude cítiť pohodlne.

Malé prekvapenie na záver

V balíčku by malo byť aj niečo, na čo tak skoro váš priateľ či dieťa tak rýchlo nezabudne. Máme pre vás tajný tip. Počuli ste už o rastúcej ceruzke? Rastúce ceruzky značky Sprout (ostatné sú fakes) majú na svojom konci semienko bylinky. Keď je ceruzka príliš krátka na písanie, stačí ju len zasadiť a pravidelne polievať.

Čítajte tiež:

Viete spoznať, či vám partner klame

Spať s deťmi v jednej posteli či nie

Ľudia, ktorí ovládajú cudzí jazyk, sú menej poverčiví