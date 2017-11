Spať s deťmi v jednej posteli či nie Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Pre mnohých rodičov je to kontroverzná tma. Obávajú sa zvýšeného rizika úmrtia dieťaťa v spánku, jeho neskoršej neschopnosti spať osamote alebo negatívneho vplyvu na jeho psychický vývin.

Dr. Yoni Schwab hovorí, že tieto veci trápia mnohých rodičov. Dodáva však, že ak sú so situáciou spokojní rodičia aj dieťa, spoločné spanie dieťa negatívne neovplyvní – skôr naopak.

Podľa periodika Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine to uľahčuje dojčenie. Kanál Fox News zase informoval, že deti, ktoré spia pri svojich matkách, majú lepší spánok ako tie, ktoré spia samé.

Na jednoznačný verdikt o výhodách či nevýhodách spoločného spania detí a rodičov však neexistuje dostatok vedeckých dôkazov. Profesor David Messer vysvetľuje, prečo to tak je: „Z etických dôvodov nemôžeme požiadať jednu skupinu matiek, aby spali pri svojom dieťati, a druhej nakázať, aby spali oddelene.“

Štúdie zaoberajúce sa touto témou väčšinou pracujú s veľmi obmedzeným počtom ľudí. Výskum z roku 2016 publikovaný v časopise Journal of Affective Disorders zase dospel k záveru, že deti, ktoré spia s rodičmi, môžu byť náchylnejšie na úzkosť a depresiu.

„Musíme však pochopiť, že deti prijímajú pozornosť a lásku mnohými spôsobmi,“ vysvetľuje Messer. „Preto je nepravdepodobné, že spoločné spanie bude mať na neskorší vývin dieťaťa silný vplyv.“

Čítajte tiež:

Pivo a sex. Čo sa stane, keď ich spojíme dohromady

6 dôvodov, prečo zapájať deti do domácich prác

Podľa istej štúdie si hľadáme partnerov, ktorí vyzerajú ako naši rodičia

Zdroj: http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/sharing-bed-child-no-negative-psychological-impact-experts-parents-son-daughter-a8039891.html