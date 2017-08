9 dôvodov, prečo si sérioví podvodníci jednoducho nevedia pomôcť

Ohodnoť článok

Sérioví podvodníci sú ľudia, ktorý podvádzajú opakovane. Nie náhodne či jednorazovo. Akoby si užíval dramatické napätie, ktoré prináša opakovaný podvod.

Všetci sa zrejme zhodneme, že vo vzťahu nikto nechce byť podvádzaný. Je to nepríjemne dramatické, ubližuje to, narúša dôveru a, samozrejme, rozbíja vzťahy. Ak náhodou zistíte, že osoba, s ktorou sa stretávate, v minulosti niekoho podviedla alebo podvádzala, okamžite vás to zabrzdí. S opakovaným podvodníkom sa totiž určite nechcete zapliesť, však?

Toto však nie je to najhoršie. Existuje niečo, čo posúva neveru na úplne inú úroveň – sériový podvod. Nestane sa to raz, ani dvakrát. Sérioví podvodníci sa totiž pohybujú v číslach, z ktorých ani nevedia uniknúť. Otázkou je, prečo. Prečo sa sérioví podvodníci správajú tak, ako sa správajú? Aký majú dôvod? Akú motiváciu?

Kto je sériový podvodník?

Ak psychiatri definujú sériového vraha podľa počtu obetí, dá sa to isté aplikovať aj na sériových podvodníkov? Nuž, nie úplne. Sériových vrahov a sériových podvodníkov však spája predsa len niečo. A to nie je veľmi dobré.

Sérioví podvodníci sú ľudia so sklonom k nevere. Síce si vytvárajú vzťahy, ale základné pravidlo vernosti im veľa nehovorí. Sérioví podvodníci podvádzajú opakovane, a ako sme už spomínali, mávajú za sebou vzťahy, ktoré sa skončili práve pre ich opakovanú neveru. Nie nadarmo sa hovorí: „Podviedol raz, podvedie zas.“

Prečo sérioví podvodníci podvádzajú?

Keď sa nad tým zamyslíme, podvádzanie neprináša veľa dobrého ani podvodníkom samým, no aj tak to robia. Prečo teda riskujú?

Pretože môžu

Sériový podvodník robí to, čo robí, zvyčajne preto, lebo môže a je mu to jedno. Niektorí sérioví podvodníci bývajú priveľmi atraktívni, priveľmi bohatí alebo priveľmi sebavedomí, aby uvažovali o pocitoch svojich aktuálnych partnerov. Keďže sú presvedčení, že sú vo výhode, veria, že im do cesty prídu stále nejaké príležitosti bez ohľadu na to, čo spravili v minulosti alebo aktuálne robia.

S týmto spôsobom myslenia podvádzajú ďalej, hoci tým ohrozujú vzťah, v ktorom sa nachádzajú. Prečo? Lebo vedia bez problémov skočiť do ďalšieho.

Sexuálna promiskuita

Ďalším typickým a bežným dôvodom pre konanie väčšiny sériových podvodníkov je sex. Sú takí, ktorí nevedia ostať celý život v jednej posteli. Aktuálny partner pre nich môže mať, samozrejme, nejakú hodnotu, ale vzhľadom na svoje nekontrolovateľné nutkanie hľadajú to, čo potrebujú, u ďalších.

Nemajú záujem o dlhodobý vzťah

Sérioví podvodníci niekedy podvádzajú aj preto, lebo nie sú schopní odovzdať sa na dlhšiu dobu a teda zotrvať v dlhodobejšom vzťahu. Len čo natrafia na novú príležitosť, bez varovania ju využijú. Okrem toho sú priveľmi leniví a zaujatí sami sebou, aby sa vôbec rozišli so svojím partnerom, čo z nich robí ešte väčších zbabelcov.

Stabilné vzťahy považujú za nudné.

Keď sa dvaja ľudia vyberú na cestu vzťahu, čakajú ich viaceré fázy. Prvá je o zoznamovaní, vytváraní puta a spoznávaní sa navzájom. Ďalšia je o vyjasňovaní, keď už viete, s kým ste vo vzťahu. V tejto fáze vám prestáva byť nepríjemné robiť pred druhou osobou to, čo vám predtým nebolo až také prirodzení.

Sérioví podvodníci zvyčajne opovrhujú pokojnou druhou fázou a usilujú sa udržať si prvú – spoznávaciu. Len čo teda ich vzťah spomalí, začnú sa nudiť a to ich ženie k ďalšej osobe, s ktorou by si mohli znovu užívať prvú fázu.

Nie sú dostatočne vyspelí na riešenie problémov vo vzťahoch.

Nijaký vzťah nie je dokonalý. Keď sa objavia problémy, zvyčajne existujú dve zrelé možnosti riešenia – buď si spolu sadnúť a vyriešiť problémy spoločne, alebo ukončiť vzťah, ak sa nedá zachrániť. Sérioví podvodníci však majú aj iný spôsob – obísť riešenie problémov s partnerom a nájsť si nové potešenie mimo ich aktuálneho vzťahu.

Sexuálne „sebaspredmetnenie“.

Niektorí sérioví podvodníci nepodvádzajú preto, lebo je ich aktuálny vzťah problematický, ale pre zvláštnu potrebu sexuálneho „sebaspredmetnenia“. Vyjadrené jednoducho – potrebujú vnímať samých seba ako atraktívny sexuálny objekt pre iných.

Títo ľudia si vysoko cenia svoju sexuálnu príťažlivosť, ale majú pocit, že pevný vzťah ich oberá o príležitosti. Preto sa usilujú uspokojiť svoju „túžbu po sexuálnom obdive“ hľadaním vzrušenia mimo vzťahu. Len čo zapoja do svojho života nejakú tretiu stranu, uspokoja falošné vnímanie vlastnej sexuálnej príťažlivosti. Je to podobné, ako keď sa upír po dlhom čase napije krvi.

Prežitok zvaný mužnosť.

Nie sme si istí, či tento spôsob myslenia stále existuje, ale medzi mužmi, ktorí tak boli vychovávaní, určite áno. Jeden z typických prejavov je schopnosť dostať do postele toľko žien, koľko sa dá. Na prvý pohľad to môže vyznieť žiaduco, ale takíto chlapci nakoniec často končia osamelí a utápajú sa v alkohole.

Sérioví podvodníci podvádzajú, pretože…

…pretože majú odpúšťajúcich partnerov. Niekedy to nie je iba o podvodníkovi, ale aj o partnerovi, ktorý neveru toleruje, a dokonca opakovane.

Nedá sa nežasnúť nad ľuďmi, ktorí iba ticho sedia, dovolia, aby ich partner podvádzal zas a znovu, a všetko mu nakoniec odpustia. Nech na to však majú akýkoľvek dôvod, všetci sa zhodneme na tom, že takýto vzťah nie je zdravý.

Pretože sú oportunisti.

Sériové podvádzanie je ako kapitalizmus. Ak získate odmenu pri minimálnom úsilí, spravíte čokoľvek, aby ste vyhrali. Napríklad chlapík s príjemnou a peknou partnerkou, ktorá ho však sexuálne neuspokojuje, ako by chcel, rieši tento nedostatok neverou. Nájde si znudenú, bohatú vdovu a tak ďalej, a tak podobne. Viete si to predstaviť.

Sérioví podvodníci majú rozličné motívy na neveru, no všetky končia rovnako – neúctou k partnerke či partnerovi a samodeštrukčným cyklom hľadania riešení vzťahových problémov mimo daného vzťahu.

