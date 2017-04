Sám doma. Kedy je vhodné nechať dieťa bez dozoru

Ohodnoť článok

Kedy nechať dieťa samé doma

Niektorí rodičia by s nechaním dieťaťa doma čakali, až kým nebude sebestačné – čiže tak do tridsiatky. Odborníci však radia, že je lepšie začať skoro. To, či je na to dieťa pripravené, zistíte aj podľa týchto ôsmich znakov:

Telefonovanie mu nerobí problém

Zabudnite na zákazy a zverte svojej ratolesti telefón. Čím skôr sa naučí vytáčať známe čísla, tým lepšie.

Ovláda základné pravidlá bezpečnosti

Ak vaše dieťa vie, ktoré spotrebiče sú nebezpečné a že nikdy nemá otvárať dvere cudzím ľuďom, tak ste na dobrej ceste k samostatnosti. Samozrejme, istota je istota: radšej schovajte potenciálne nebezpečné veci, ktoré môžu dieťa zlákať.

Na chladničke nájde dôležité telefónne čísla

Vaše dieťa by okrem vás malo mať kontakt aj na niekoľko ďalších dôveryhodných dospelých. Uložte mu do telefónu číslo na starých či krstných rodičov alebo kamarátku susedku. Pre istotu ich prilepte aj na chladničku.

Ovláda základné údaje o sebe a blízkych

Vie, ako sa volá, kde býva, a aké má telefónne číslo. Tieto údaje naučíte pomocou pesničky aj trojročné dieťa. Zaveďte si v rodine kódové slovo, ktoré bude signalizovať, že sa dieťa ocitlo v problémovej situácii. Je dobré mať aj stretávacie miesto mimo domu pre prípad, že tam sa stretnúť nemôžete.

Je stabilné

Ak je vaše dieťa príliš impulzívne, často panikári a je ľahko manipulovateľné, s nechaním ho osamote radšej ešte počkajte.

Vie si pripraviť jedlo

Nehovoríme o varení – od sporáka by sa deti mali držať čo najďalej. Ale prihriatie si hotového jedla v mikrovlnnej rúre pomôže. Vy si budete istí, že sa vaše dieťa naje a ono bude hrdé, že to všetko dokázalo samo.

Ovláda a rešpektuje nastavené pravidlá

To, že ste preč, neznamená, že má doma nastať chaos. Pred odchodom si povedzte, čo dieťa má a nemá robiť – ako dlho môže pozerať televíziu, že si má spraviť domáce úlohy a tak ďalej.

Samo povie, že je pripravené

Komunikácia je základ každého dobrého vzťahu. Ak vaše dieťa hovorí, že to zvládne, tak je to s najväčšou pravdepodobnosťou pravda. Deti by neklamali, aby sa dostali do situácie, s ktorou nie sú zmierené.

Aký je váš názor na to kedy nechať dieťa samé doma?

