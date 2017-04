Pravdepodobnosť rozpadu EÚ sa po referende o brexite zvýšila

Ohodnoť článok

Rozpad Európskej únie

New York 5. apríla (TASR) – Pravdepodobnosť rozpadu Európskej únie (EÚ) sa po referende o brexite zvýšila. A takýto vývoj by mal ničivé hospodárske a politické dôsledky. Uviedol to Jamie Dimon generálny riaditeľ americkej banky JPMorgan Chase vo výročnej správe pre akcionárov.

Dimon podľa vlastných slov dúfa, že vlaňajšie rozhodnutie Britov vystúpiť z EÚ privedie európsky blok k tomu, aby sa sústredil na vyriešenie svojich problémov, ako sú imigrácia či skostnatený trh práce. Obáva sa však, že namiesto toho môže dôjsť k politickým nepokojom, ktoré povedú k rozpadu EÚ a menovej únie. A to by malo devastujúce ekonomické aj politické dôsledky.

Dimon zdôraznil, že JPMorgan Chase nepredpovedá, že k tomu dôjde, ale pravdepodobnosť takéhoto vývoja sa zvýšila. Banka bude preto v nasledujúcich rokoch pozorne sledovať vývoj situácie v Európe.

Čo sa týka samotného brexitu, Dimon verí, že JPMorgan Chase bude schopná vyhovieť potrebám všetkých klientov v Európe aj po odchode Británie z EÚ a spoločného trhu. Očakáva, že rokovania o brexite, ktoré premiérka Theresa Mayová odštartovala 29. marca, by mali trvať zhruba dva roky.

Americká banka nepredpokladá, že by musela presťahovať z Londýna do Európy väčšinu svojich zamestnancov, aj keď časť z nich určite presunie.

