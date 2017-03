Recenzia: Film Life-dve tváre, ktoré sa nepodarilo zlúčiť dokopy

Ohodnoť článok

V marci sa do našich kín dostal nový sci-fi film Život, ktorý bol nabitý hollywoodskymi hviezdami toho najväčšieho kalibru a sľuboval poriadny zážitok. Efektné zábery z vesmíru, napätie, boj o holý život, Mimozemšťania a zaujímavá réžia. Po jeho pozretí však máme rozporuplné pocity. V niektorých momentoch sme mali pocit, že sledujeme naozaj skvelý film, ale v niektorých sme len neveriaci krútili hlavou. Film Život je kombináciou viacerých filmov. Tvorcovia sa nechali inšpirovať takými filmami ako je Votrelec, Gravitácia či Sunshine. Hlavne zápletka je dosť očividnou vykrádačkou Votrelca. Nič to však nemení na fakte, že pri kúpe lístka sme očakávali film plný napätia a efektných trikov. Niečo sa z našich očakávaní vyplnilo, ale niečo zas nie.

Úvod sľuboval skutočný zážitok

Úvodné minúty filmu s dlhým plynulým záberom bez jediného strihu boli pre fanúšikov hotovým pôžitkom. Rovnako predstavenie prostredia a jednotlivých postáv bolo skutočne dobre zvládnuté. Režisér sa snažil navodiť atmosféru ako na reálnej vesmírnej stanici, a naozaj sa mu to podarilo. Pri prvom kontakte s cudzou mimozemskou bunkou sme boli stále v presvedčení, že sme neurobili chybu keď sme sa rozhodli pre tento film. Dej príjemne plynul a my sme mali pocit, že pozeráme na dvojičku Gravitácie, ale na skutočne vydarenú. Treba poznamenať, že aj výber hercov priložil ruku k dielu. Všetci podávali dobré výkony a pôsobili sympaticky. Vzťahy medzi jednotlivými postavami neboli nadsadené či prehnané. Nestretli sme sa tu s nejakým typickým charakterom, ktorý nájdete v klasických blockbusteroch.

Všetko sa však zmenilo v momente keď mimozemská bytosť začala vyvádzať. Vedecká scien fiction sa razom zmenila na nervydrásajúci thriller. Nebolo to nič neočakávane, veď od tohto filmu sme presne takýto scenár očakávali. Čo sme však nečakali, že sa to zmení na príbeh s množstvom nedostatkov. Prvá polovica nás naozaj navnadila, ale v druhej sme sa začali chytať za hlavu. Napätie, ktoré chcel režisér vytvoriť malo ďaleko k skvelej atmosfére Votrelca, kedy ste strachom ani nedýchali. Vypäté a uvoľnené momenty spolu neharmonizovali a narúšali celý film. Nepochopiteľná bola predovšetkým aj krátka, dvoj minútová filozofická vsuvka.

Čo nás však, ale najviac vytáčalo boli tie náhody, ktoré dokázali zakaždým prerušiť už perfektný spôsob ako eliminovať príšeru. A čo bolo asi najväčším nepochopiteľným výtvorom bol samotný mimozemský tvor, ktorý v jednom momente potreboval k životu kyslík, ale v druhom momente si veselo pobehával vesmírom a čo už bol vrchol celého zmätku bol záver.

Film s dvomi tvárami

Film Život sa hodnotí ťažko, a to s jediného dôvodu. Keď ho sledujete, tak máte pocit, že si vzal ambície z dvoch rozdielnych filmov, ale dokopy to jednoducho nefunguje. V prvom prípade ponúka zaujímavý a kvalitne spracovaný film, ktorý nám ukazuje ako by to mohlo v skutočnosti vyzerať na vesmírnej stanici. V druhom prípade, keď na seba film preberá tvár thrilleru ala Votrelec, tak tu už zlyháva. Samozrejme, diváci sa budú báť a občas ich pri vyskočení príšery trhne, ale celé je to príliš priehľadné, bez atmosféry, ktorá sa vám vryje pod kožu a hlavne nie je to nič originálne.

Ak máte chuť na príjemný sci-fi film, kde sa nebudete nudiť, ale kde už uvidíte tisíckrát videné, tak Život sa vám bude páčiť.