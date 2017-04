Rakúsko – na skok do raja

Ohodnoť článok

Vysoká životná úroveň, bezchybné služby, nedotknutá príroda a stovky príťažlivých destinácií. Rakúsko je ako malý kúsok raja, ktorý pohladí dušu každého vášnivého cestovateľa. A pre nás je najlepšie, že ho máme na dosah viac ako ktokoľvek iný.

Nechať si ujsť tie najkrajšie rakúske lokality by bolo doslova hriechom. Krajina, ktorú máme hneď pod nosom, sa nám ukazuje v tom najlepšom svetle a láka nás do svojich útrob. Zážitok z návštevy tohto malého európskeho raja si môžeme dopriať kedykoľvek, stačí absolvovať pár hodín jazdy a nechať sa unášať v rytme príjemnej atmosféry najkrajších miest krajiny.

Alpské scenérie – Rakúske Alpy sú najnavštevovanejšou horskou lokalitou v celej Európe. Okrem krásnych scenérií, zdravého prostredia a nerušeného ticha ponúkajú nadštandardné ubytovanie a dokonalé podmienky pre šport a turistiku. Obľúbený je najmä Kitzbühel a jeho skvelé lyžiarske podmienky či Alpbachtal vyhlásený za najromantickejšiu dedinku v krajine.

Rozmanité národné parky – 7 národných parkov plných rozmanitej fauny a flóry obohatenej prehľadnými cyklotrasami. K tomu si pripočítajte množstvo prírodných úkazov a širokú sieť náučných chodníčkov. To všetko nájdete od Kalkalpenu až po najvýchodnejšie parky Donau-Auen a Neziderské jazero.

Podzemné jazero Seegrotte – Ďalšou z rakúskych atrakcií je jazero Seegrotte, ktoré bolo na území Dolného Rakúska vyhĺbené po nešťastnom banskom výbuchu v roku 1912. Do jaskyne prenikla masa vody, ktorá zmenila Seegrotte na najväčšie podzemné jazero nášho kontinentu. Dnes ponúka exkluzívne podzemné plavby, ktoré ročne vyskúša až štvrť milióna turistov.

Romantické Wachau – V Dolnom Rakúsku ešte ostaneme, pretože v tejto spolkovej krajine sa ukrýva aj čarovné Údolie Wachau zaradené do UNESCO. Historické pamiatky uprostred prírody, majestátne vinice a panorámy malebných mestečiek sa najlepšie spoznávajú plavbou po Dunaji, ktorý preteká niekoľko kilometrovým územím.

Bärenschützklamm pre odvážnych – My máme Slovenský raj, Rakúšania majú Medvediu roklinu. Ide o prírodnú rezerváciu plnú vodopádov, kaskád a skalných útvarov, ktorými vedú rebríky, lávky a iné premostenia. Tiesňava sa nachádza v Štajersku neďaleko dediny Mixnitz, pričom prevýšenie od 800 do 1300 m. n. m. ponúka kontakt so zdravým horským prostredím.

Magická Viedeň – Dosť bolo prírody, teraz to chce trochu kultúry a historických pamiatok. Tie zdobia celú Viedeň, ktorá patrí k mestám s najvyššou kvalitou života na svete. Výlet si okoreňte návštevou zámku Schloss Hof či parku Prater, kde si užijete kopec dobrej zábavy. Na svoje si však prídu všetci, nakoľko slávnemu habsburgovskému sídlu nechýba nič.

Pohraničie Rakúska – Kto si chce do Rakúska odskočiť na malú pauzu, môže si užiť blízke pohraničné lokality. Nádych histórie v Hainburgu, nákupy v neďalekom outlete Parndorf či letné kúpanie v Neziderskom jazere a návšteva zábavného Family parku v jeho blízkosti je len zlomkom toho, čo sa dá v pohraničí zažiť.

Naši starí rodičia nemali to šťastie nahliadnuť za krásami susedného Rakúska. Železná opona je našťastie dávno preč, vďaka čomu môžeme bez problémov cestovať do malebnej, no o to viac nádhernej krajiny ponúkajúcej malý kúsok raja na zemi. A najlepšie na tom je, že nás od nej delí len hranica, ktorú prejdeme bez zastávok, kontrol a potreby predkladať pas a víza.