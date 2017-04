Záujem o kampaň Do práce na bicykli je väčší ako vlani

Ohodnoť článok

Kampaň Do práce na bicykli

Bratislava (TASR) – Záujem o cyklodopravu zažíva na Slovensku nárast. Do 4. ročníka celonárodnej kampane Do práce na bicykli 2017, ktorú zastrešuje ministerstvo dopravy, sa zaregistrovalo už 61 samospráv z celkového počtu 140 oslovených slovenských miest. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Karolína Ducká.

Počet prihlásených do kampane už teraz prekročil vlaňajší záujem – 60 zapojených miest a obcí do súťaže. Možnosť zaregistrovať sa pre mestá a obce pritom platí až do 18. apríla.

“Veľký záujem zamestnancov cestovať do práce na bicykli nás teší. Prispejú tak k zlepšeniu svojej zdravotnej kondície a v konečnom dôsledku k zníženiu podielu individuálnej automobilovej dopravy vo svojom meste,” povedal minister dopravy a výstavby Árpád Érsek.

Spoločne s vysokým počtom zaregistrovaných samospráv má stúpajúci trend aj počet prihlásených účastníkov. Od 1. marca sa už prihlásilo 2086 súťažiacich, čo predstavuje nárast takmer o 40 percent z celkového počtu súťažiacich v minulom roku.

Samosprávy majú čas do 18. apríla, aby sa zaregistrovali do kampane Do práce na bicykli 2017. Čím rýchlejšie sa mestá a obce zapoja, tým skôr sa môžu prihlasovať jednotliví účastníci. Tí sa môžu zapojiť až do 5. mája.

Súťaž Do práce na bicykli je určená pre všetkých obyvateľov a slovenské mestá a obce, ktoré sa v zmysle štatútu súťaže oficiálne zaregistrujú na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu.

