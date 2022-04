Viete prečo je more slané

Autor fotky: Artem Beliaikin na Pexels

Že je more slané, vieme pravdepodobne všetci. Ale ak sa vás niekto opýta prečo je to tak, vedeli by ste odpovedať?

Oceánska voda je slaná, pretože obsahuje veľké množstvo rozpustených minerálov. Tieto minerály sa často nazývajú „soli.“ V závislosti od toho, v ktorej časti sveta sa kúpete, tvoria asi 3,5 % vôd oceánov. Voda v blízkosti rovníka býva slanšia, zatiaľ čo vody na severe obsahujú menej solí.

Dno oceánu obsahuje obrovské množstvo minerálov, ktoré sú erodované a rozvírené prirodzeným pohybom oceánu. Ako pohyb vody a vĺn eroduje dno oceánu, minerály sa rozpúšťajú vo vode a zvyšuje sa množstvo soli. Takto oceán neustále dopĺňa svoju slanosť.

Oceány tiež získavajú časť svojej slanosti z odtokovej vody, ktorá sa do oceánov vlieva z potokov, riek a jazier. Ak sa pýtate ako je to možné, keďže tieto vodné plochy obsahujú sladkú vodu, možno vás prekvapí, že všetky jazerá, rieky a potoky obsahujú nejaké rozpustené soli. Koncentrácia solí rozpustených v týchto vodách je však oveľa nižšia ako v oceánoch, a preto sa ich voda zdá v porovnaní s tým menej slaná.

Soli sa nemôžu hromadiť vo väčšine jazier, pretože majú odtoky, ako sú rieky a potoky. Tieto výstupy umožňujú vode prúdiť smerom k oceánom a odnášať minerály a soli.

Mŕtve more je na druhej strane príkladom vodnej plochy bez odtoku. Minerály, ktoré prúdia do Mŕtveho mora, nemôžu uniknúť, pretože neexistuje žiadny odtok, ktorý by ich odplavil do oceánu. Keďže minerály nemôžu uniknúť, Mŕtve more obsahuje jedny z najviac slaných vôd na Zemi.

V skutočnosti až 35 % vody v Mŕtvom mori tvorí rozpustená soľ! To je takmer desaťkrát viac ako koncentrácia soli v oceánoch. Slaná voda Mŕtveho mora je smrteľná pre väčšinu živých tvorov, takže tam nenájdete žiadne ryby ani morské živočíchy. V drsných vodách Mŕtveho mora dokáže prežiť len niekoľko druhov baktérií a rias. Preto ho volajú Mŕtve more!

Vďaka vysokej koncentrácii soli je hustota vody v Mŕtvom mori oveľa väčšia. Ponorenie sa do Mŕtveho mora je niečo ako pustenie korku do misky s vodou. Hustá voda uľahčuje nadnášanie bez toho, aby ste sa o to pokúšali. V skutočnosti voda plavcov tak nadnáša, že je ťažké potápať sa alebo plávať pod hladinou.

