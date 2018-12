Prečo by ste nikdy nemali nechať svojho psa sedieť na prednom sedadle Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Ísť na výjazd so svojím verným priateľom po vašom boku znie romanticky, aj keď idete len na skok do mekáču. A tomu psiemu pohľadu by ste predsa aj tak odolať nemohli. Tu je však niekoľko dôvodov, prečo by ste predsa odolať mali.

Riziko nehody

To napadne každého, ale predsa to spomenieme. Nehody sa stávajú neustále a zväčša rýchlo, v priebehu niekoľkých sekúnd. Stovky miláčikov sa každoročne zrania či zabijú pri autonehodách pretože ich majitelia podcenili bezpečnosť. Psovi na prednom sedadle počas kolízie hrozí rovnaké nebezpečenstvo ako ľuďom. Svojho priateľa však nenecháte jazdiť bez bezpečnostného pásu, tak prečo to riskovať so psom? Táto prax je neuveriteľne nebezpečná a zvyšuje pravdepodobnosť, že v prípade nehody pes preletí čelné sklo čo môže spôsobiť väčšie zranenie nielen jemu ale aj ostatným cestujúcim.

Airbagy

Podľa Americkej veterinárnej lekárskej asociácie platí rovnaké riziko airbagov pre psov. Pes, ktorý sedí v lone vodiča alebo na sedadle pre spolujazdca, by mohol byť vážne zranený (alebo zabitý) airbagom.

Nesústredenie sa na jazdu

Pes je pre vodiča obrovským rozptýlením. Dokonca aj malé psy, ktoré inak sedia pokojne sa môžu zľaknúť a skončiť v oblasti pedálov a zrazu zastavíte na zastávke, ktorá tam pred tým ani nebola.

Komfort

Sedieť vzpriamene počas dlhšej jazdy nemusí byť pohodlné ani pre vášho miláčika. Pri dlhších cestách potrebujú psy rovnako veľa pohodlia ako človek. Vybavenie zadného sedadla s popruhovým sedadlom alebo autosedačkou a obľúbenou dekou je pre psov oveľa ideálnejšou voľbou.

