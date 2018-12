Ako si požičať rýchlo a bez dokladovania príjmu Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Po pôžičkách bez dokladovania príjmu väčšinou siahajú tí, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu alebo nechcú svoj príjem dokladovať. Buď majú príliš malý príjem na to, aby im dali požadovaný úver, alebo potrebujú peniaze rýchlo a čo najjednoduchšie. Kedy je vhodné siahať po tomto type pôžičky a aké možnosti sa v tomto prípade naskytajú?

Kedy siahnuť po pôžičke bez dokladovania príjmu

Dôvody, prečo ľudia siahajú po pôžičkách bez dokladovania príjmu, môžu byť rôzne. Sú prípady, kedy sa prosto iným spôsobom k financiám nedostanete. Banky majú určitú rizikovú skupinu, do ktorej ak spadáte, jednoducho vám nepožičajú. Kto do tejto skupiny patrí?

nezamestnaní

mamičky na materskej

dôchodcovia

Ak patríte do tejto rizikovej skupiny, nemáte príliš na výber. V tomto prípade je vhodnejšie využiť v prípade potreby práve takéto rýchle pôžičky, pri ktorých nemusíte dokladovať svoj príjem.

Ako si požičať rýchlo a bez dokladovania príjmu

Dnes už si viete požičať peniaze naozaj jednoducho. Online pôžičky od ľudí ponúkajú rýchle peniaze, pričom vám stačí pár dokladov totožnosti. A čo je najhlavnejšie, nemusíte dokladovať svoje príjmy. Ako to prebieha?

na webovej stránke vyplníte dotazník, ktorý vám zaberie len pár minút času

do niekoľkých minút vám príde email s predbežnou informáciou o tom, či vám môžu požadovanú sumu požičať

ak to nebolo treba hneď, tak v tomto momente ešte určite budú pýtať doklady totožnosti – väčšinou aspoň dva

v prípade, ak ste mamička na materskej alebo dôchodca, pravdepodobne budú chcieť aj rozhodnutie od štátu

Výhody rýchlych online pôžičiek

Výhodou pôžičiek, pri ktorých nemusíte dokladovať svoj príjem, je napríklad aj to, že ju vo väčšine prípadov vybavíte z pohodlia domova. Tieto typy pôžičiek sú vhodné pre každého, nakoľko majú na klientov nízke nároky. Ďalším bonusom je aj to, že peniaze máte často už do niekoľkých hodín na účte.

Nevýhody rýchlych online pôžičiek

Všetko má svoje pre aj proti. Pri pôžičkách bez dokladovania príjmu sú to vo väčšine prípadov vyššie úroky ako pri pôžičkách, kde musíte dokladovať svoj príjem. Ak máte možnosť zobrať si úver z banky a môžete dokladovať príjem, skúste si podrobne vypočítať, ktorá možnosť sa vám oplatí viac.

Žiadosť o online pôžičku vám nemusia schváliť

Áno, môže sa stať, že vám pôžičku bez dokladovania príjmu neschvália. V akých prípadoch sa to stáva?

ak máte menej ako 18 rokov

ak nemáte trvalý pobyt na Slovensku

ak máte na účte exekúciu

ak ste dlhšie práceneschopní

Tip na záver

Každá banka aj nebankovka má vlastné pravidlá, podľa ktorých si vyberá, komu dá prednosť a komu nie. Preto, ak vám niekde neschválili pôžičku, ešte to neznamená, že vám ju neschvália inde. Pozor si ale dajte pri SMS pôžičkách. Mávajú privysoké poplatky a úroky.

Všeobecne pri každej pôžičke si dajte pozor nielen na úroky, ale aj na samotné poplatky. Napríklad, koľko vás bude stáť predčasné splatenie úveru. Aby ste sa zbytočne nepopálili. Samozrejme, sú prípady, keď nemáte inú možnosť, ako rýchlu pôžičku bez dokladovania príjmu. Najmä, ak financie nutne potrebujete a dokladovať váš príjem je nemysliteľné.

Aj v takých prípadoch si ale vždy vypočítajte, koľko vás tá pôžička bude nakoniec stáť. Keď už nič iné, budete mať aspoň prehľad.

Aké máte skúsenosti s online pôžičkami? Prišli vám peniaze ešte v ten deň a všetko išlo rýchlo a hladko?