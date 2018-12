5 faktov o káve, o ktorých ste pravdepodobne netušili Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Patríte medzi „kávičkárov“? Ak áno, určite si prečítajte týchto päť zaujímavostí zo sveta kávy.

Prvá webkamera sledovala kávovar

Prvú webkameru použili v roku 1991 na sledovanie kávovaru. Presne tak! Milovníci kávy z Cambridgeskej univerzity, Dr. Quentin Stafford-Fraser a Dr. Paul Jardetzky, použili kameru na monitorovanie hladiny kávy v kávovare umiestnenom v inej miestnosti. Stávalo sa totiž, že kým sa k nemu cez niekoľko poschodí dostali, zistili, že bol prázdny. S XCoffee, ako systém nazvali, sa im to už neprihodilo.

Káva je ovocie

Zrnká kávy vlastne vôbec nie sú zrnká, ale semiačka. Pochádzajú z červeného ovocia podobnému čerešniam, ktoré rastie na strome.

Káva sa pôvodne nepila, ale jedla

Keďže ide o ovocie, nie je to až také prekvapujúce. Rôzne kmene v Afrike zvykli kombinovať pomleté ovocie kávovníka so zvieracím tukom, z čoho pripravili pastu. Tú potom vyformovali do podoby guľky, ktorá bola vždy poruke, keď si potrebovali dodať energiu.

Čím viac praženia, tým menej kofeínu

Mnohí ľudia si myslia, že výrazná chuť dlhšie praženej kávy so sebou prináša aj viac kofeínu. Opak je však pravdou; na kofeín sú práveže bohatšie práve svetlejšie zrnká.

Prepitné vzniklo v kaviarni

Pôvod anglického slova „tip“, teda prepitné, siaha do londýnskej kaviarne zo sedemnásteho storočia. Na bare tam mali položenú kasu s nápisom „To Insure Promptness“ (pre rýchle obslúženie), v skratke TIP. Zákazníci, ktorí do kasičky prispeli, dostali svoju kávu skôr.

